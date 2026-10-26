Роги на даху й череп на решітці: у Харкові помітили незвичайний Audi Q8

У Харкові помітили Audi Q8 з цікавим дизайном – два великі чорні роги стоять на даху біля лобового скла, а спереду решітку радіатора частково закриває декоративний череп. Разом із насиченим зеленим кузовом, чорними дисками й затемненими вікнами кросовер виглядає агресивно й доволі моторошно.

У центрі Харкова помітили Audi Q8, зовнішність якого власник змінив до невпізнаваності. Світлини незвичайного кросовера зробив журналіст MMR.net.ua.

Головною деталлю стали два великі чорні роги, встановлені на даху неподалік лобового скла. Спереду автомобіль отримав ще один нетиповий елемент – масивний декоративний череп, що частково закриває фірмову решітку радіатора Audi.

Ефект підсилює насичений зелений колір кузова, який контрастує з чорними колісними дисками, затемненими вікнами та темними декоративними деталями. У підсумку преміальний німецький кросовер виглядає агресивно й дещо моторошно.

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Судячи з характерних елементів передньої частини, на фото Audi Q8 першого покоління. Це преміальний повнорозмірний кросовер, у якому спортивний дизайн поєднується з високим рівнем комфорту та сучасними технологіями.

Залежно від модифікації модель оснащують бензиновими й дизельними двигунами, а також випускають у потужних спортивних версіях SQ8 і RS Q8. Більшість виконань мають повний привід quattro та автоматичну коробку передач. Ціна таких автомобілів може перевищувати 100 тисяч доларів – особливо коли йдеться про нові машини в дорогих комплектаціях.

Водночас точний рік випуску, модифікацію та вартість конкретного екземпляра лише за фотографією визначити неможливо. Невідомо й те, чи є незвичні прикраси постійною частиною оформлення, чи власник встановив їх тимчасово.

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