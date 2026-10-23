Subaru готує сюрприз для фанатів WRX: седан отримає коробку від старого STI

Японські шанувальники Subaru, які мріяли про механічну коробку передач у WRX поточного покоління, нарешті отримали гарні новини: компанія оголосила про випуск серійної версії, оснащеної "механікою". На відміну від попередньої лімітованої серії WRX STI Sport, цей новий варіант увійде до основної лінійки бренду як постійна модель 2027 модельного року.

Найбільшим сюрпризом стало те, що новий WRX для японського ринку отримає не стандартну 6-ступінчасту трансмісію TY75 (яка встановлюється на американські версії), а посилену коробку передач TY85 від WRX STI попереднього покоління. На офіційному сайті бренду вже з’явилися тизер і 15-хвилинний документальний фільм під назвою "Шлях до відродження масової моделі з механічною коробкою передач", у якому інженери розповідають про процес розробки, пише CarScoops.

Порятунок "механіки"

Як виявилося, трансмісія TY85 була на межі зникнення: виробничі лінії для механічних коробок передач демонтували, щоб прискорити перехід на електрифікацію. Спочатку в Subaru вважали відновлення виробництва неможливим, проте згодом з’ясувалося, що на заводі одного з партнерів збереглося повністю справне обладнання. На початку 2025 року керівництво сформувало невелику спеціалізовану групу інженерів і поставило перед ними завдання розробити автомобіль у найкоротші терміни.

Видео дня

Застосувавши підхід, притаманний автоспорту, команда завершила проєкт усього за один рік. Йдеться не просто про встановлення старої трансмісії в новий кузов — було проведено масштабне технічне доопрацювання:

Реакція на педаль газу: Програмне забезпечення блоку керування двигуном (ECU) було адаптовано з гоночних автомобілів Subaru. Завдяки цьому 2,4-літровий турбований опозитний двигун реагує миттєво — подібно до атмосферних моторів.

Нові відчуття від водіння: Випробувачі зазначають, що поєднання опозитного двигуна, посиленої механічної коробки передач TY85 і жорсткого сучасного шасі WRX створює абсолютно нові відчуття за кермом.

Плани та ринки

Серійна версія WRX із механічною коробкою передач має дебютувати в Японії в листопаді 2026 року. Щоб звільнити місце для цієї нової модифікації, Subaru припиняє продаж версій WRX S4 STI Sport, оснащених безступінчастою трансмісією (CVT), на внутрішньому ринку.

Цей седан стане однією з трьох моделей бренду з механічною коробкою передач, які з’являться до 2027 року. До нього приєднаються полегшена версія купе BRZ — з більш агресивним аеродинамічним обвісом — а також 5-дверний хетчбек, модель якого поки що тримається в секреті.

Наразі компанія не повідомляє про плани продавати версію з трансмісією, розробленою на базі STI, за межами Японії. Проте вихід на північноамериканський ринок (у рамках 2027 або 2028 модельного року) допоміг би краще компенсувати витрати на розробку. Водночас для ринку США підготовлено спеціальну лімітовану серію — WRX GD25 2027 року (тираж обмежено 350 екземплярами). Вона отримає стандартний двигун потужністю 271 к.с., класичну механічну коробку передач TY75, золотисті 19-дюймові колісні диски та вдосконалену гальмівну систему.

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