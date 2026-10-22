Fiat готує незвичайну версію Pandina: до чого тут марка, яка зникла 30 років тому (фото)

Fiat зненацька здув пил від легендарного бренду Autobianchi, випустивши нову топову комплектацію для свого безсмертного міського хетчбека Pandina.

Втім, за цією ностальгійною обгорткою криється не лише сентиментальність, а й хитра юридична хода Stellantis, покликана врятувати історичне значення ресурсної передачі китайським автовиробникам, пише CarScoops.

Юридичний захист від конфіскації бренду

У новому італійському законодавстві уряд має право конфіскувати класичні автомобільні торгові марки, що лежали понад п'ять років. Міністерство промисловості Італії вже націлилося на бренди Autobianchi та Innocenti, плануючи запропонувати їх компаніям із Піднебесної в обмін на локалізацію виробництва. Повісивши бейджі Autobianchi на свій серійний хетчбек, Стеллантіс геніально обнулив цей п'ятирічний таймер. Водночас це вдалий маркетинговий хід для самої Pandina (по суті, трохи перелицьованої Panda третього покоління зразка 2011 року), яка досі розходиться шаленими тиражами — 100 000 реєстрацій у Європі лише за дев'ять місяців 2026 року.

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Інтер'єр салону Fiat Pandina Tributo Autobianchi Фото: carscoops.com

Ретро-дизайн із відсилкою до класики 80-х

Нова спецверсія Tributo Autobianchi вшановує преміального малюка Y10 з 80-х, який свого часу також базувався на платформі Panda, але пропонував більше розкоші. Новинка побудована на базі крос-версії, але вирізняється ексклюзивним відтінком Platino, чорним захисним пластиком та 15-дюймовими дисками з фірмовими емблемами.

Найкрутіша деталь — опціональне двокольорове забарвлення з дверцятами багажника, що являє собою пряму дизайнерську цитату класичного Y10. Салон зустрічає світло-пісочною мікрофіброю з ретро-візерунком "квадреттоні", логотипами на підголівниках, приємним кермом та кастомною графікою цифрової приладової панелі.

Технічні характеристики та вартість

Під капотом обійшлося без драйверських одкровень. Автомобіль приховує знайомий 1,0-літровий м'який трициліндровий гібрид на скромних 69 к.с. (51 кВт), що працює в парі з шестиступінчастою механікою. І нехай позашляховий антураж вас не обдурює – привід тут лише передній. Виробництво моделей вже стартувало на заводі в Помільяно-д'Арко, італійські ціни за запропонованою акційною пропозицією зараз стартують від демократичних 15 400 євро.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Porsche показала суперкар вище за 911: у салоні замість мультимедіа — смартфон.

Крім того, Opel показала електричний універсал із незвичним дизайном: він нагадує легендарний Ferrari.