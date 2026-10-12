Opel показала електричний універсал із незвичним дизайном: він нагадує легендарний Ferrari

Попри зростання популярності позашляховиків, німецький автовиробник Opel підтвердив свою відданість класичним універсалам, представивши в Парижі сміливий електричний концепт STX. Цей новий автомобіль не лише демонструє майбутнє універсалів в епоху електромобілів, а й закладає основу для нової, більш емоційної та виразної мови дизайну майбутніх моделей бренду.

Минуло понад 70 років відтоді, як з’явився Olympia Rekord Caravan — перший універсал Opel. Хоча концепт STX (Sports Tourer eXperimental) візуально не нагадує свого далекого предка, він справляє не менш сильне враження, пише CarScoops.

Передня частина автомобіля вирізняється свіжим трактуванням фірмової панелі Opel Vizor, доповненої агресивними світлодіодними елементами, що плавно звужуються до центру. Оскільки концепт побудовано на базі повністю електричної силової установки, традиційну решітку радіатора замінено суцільною високотехнологічною панеллю.

Сміливі пропорції та футуристичні деталі

Попри відсутність традиційного двигуна внутрішнього згоряння під капотом, автомобіль зберіг довгий капот і гармонійні класичні пропорції. Водночас модель отримала оригінальні двоколірні трикутні колісні диски, що створюють ілюзію ширяння автомобіля над асфальтом під час руху.

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Якщо передня частина виглядає гостро та ефектно, то задня — ще більш екстравагантно. Серед ключових особливостей:

Рельєфні колісні арки та масивні задні стійки, що плавно переходять у дах і заднє скло.

Майже вертикальне заднє скло: замість похилого силуету, типового для універсалів, його форма нагадує легендарний Ferrari 250 GT SWB "Breadvan".

Електричний концепт-кар Opel STX Concept Фото: carscoops.com

Інтер’єр і технічні характеристики

Автовиробник ще не оприлюднив фотографії салону, але зазначив, що інтер’єр розвиватиме ідеї концепції "Painting with Light" ("Малювання світлом"), продемонстрованої раніше в концептах Opel Experimental (2023) та Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Технічні подробиці поки що тримаються в секреті, проте відомі такі характеристики:

Повний привід для максимальної стійкості.

Максимальна швидкість понад 200 км/год.

Фірмова передня панель Opel Фото: carscoops.com

Генеральний директор Opel Флоріан Гюттль наголосив на незмінній відданості бренду цьому сегменту.

"Концепт STX демонструє, наскільки захопливим та емоційним може бути універсал майбутнього, поєднуючи максимальну функціональність з ефективністю. Цей концепт втілює характерні риси, що з’являться в майбутніх серійних моделях Opel, і підкреслює нашу роль як піонера в європейському сегменті універсалів", — сказав він.

Нагадаємо, Lexus вивів оновлений кросовер RX на трасу Нюрбургрінг для поліпшення керованості та підвищення рівня комфорту.

Крім того, новий кросовер Mitsubishi Outlander відрізнятиметься сміливим дизайном і значно вдосконаленою гібридною силовою установкою, що допоможе бренду утримати свої позиції в конкурентній боротьбі.