Новий Lexus RX пройшов "пекло" Нюрбургринга: що змінили в кросовері (фото)

Lexus вивів оновлений кросовер RX на трасу Нюрбургрінг для поліпшення керованості та підвищення рівня комфорту. Японський автовиробник скористався випробувальним центром на знаменитому німецькому автодромі, щоб переналаштувати ходову частину популярного сімейного SUV.

Знаменита траса "Зелене пекло" з її складним горбистим рельєфом і неоднорідним покриттям стала ідеальним місцем для тонкого налаштування підвіски. Завдяки внесеним змінам інженерам вдалося поліпшити курсову стійкість і плавність ходу, а також зробити динаміку автомобіля більш передбачуваною та природною, пише CarScoops.

Окрім підвіски, кросовер отримав низку функціональних і технологічних оновлень. Переднє бічне скло тепер оснащене інфрачервоним фільтром для ефективнішого захисту від спеки, а функція утримання гальм Brake Hold отримала пам’ять останнього стану. Моделі RX350 та RX350h оснастили цифровим дзеркалом заднього виду, а передній і задній відеореєстратори відтепер входять до базової комплектації.

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Гібридна лінійка починається з модифікації RX350h Фото: carscoops.com

Географія продажів та ціни в Японії

Виробник поки що анонсував оновлений Lexus RX лише на внутрішньому ринку і поки що не розкриває терміни його появи в інших країнах.

Базовою версією в Японії став RX350 L із 2,4-літровим турбодвигуном потужністю 275 к. с. і крутним моментом 430 Нм. Його ціна з переднім приводом становить від 7 040 000 ієн (близько $44 600), а з повним — від 7 450 000 ієн ($47 200). Повнопривідна версія RX350 F Sport коштує від 7 510 000 ієн ($47 600).

Гібридна лінійка кросовера

Гібридна лінійка починається з модифікації RX350h, яка поєднує 2,4-літровий бензиновий двигун і два електродвигуни загальною потужністю 246 к. с. та 316 Нм. Вартість становить від 8 000 000 ієн ($50 700) за передній привід і від 8 510 000 ієн ($53 900) за повний. Плагін-гібрид RX450+ з 2,5-літровим двигуном сумарною потужністю 304 к. с. оцінили в 9 130 000 ієн ($57 800). Флагманський RX500h з 2,4-літровим турбомотором потужністю 366 к. с. і крутним моментом 550 Нм пропонується за ціною від 9 290 000 ієн ($58 800).

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