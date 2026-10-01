717 сил і особливий салон: Aston Martin представила новий DBX GT (фото)

Після складного 2025 року, який відзначився падінням продажів та збитками, Aston Martin розраховує відновити показники за допомогою нової моделі. Вивести британський бренд із кризи має новий розкішний кросовер DBX GT.

Торік продажі Aston Martin просіли до 5 448 автомобілів (проти 6 030 у 2024-му), а реалізація кросовера DBX впала на 9% — до 1 717 екземплярів. На відміну від версії DBX S, заточеної під трек, новинка з індексом GT робить ставку на максимальний комфорт і вишуканість. У компанії розраховують, що модель принесе вищу маржинальність та відбере покупців у Ferrari Purosangue й Lamborghini Urus, пише CarScoops.

Кросовер Aston Martin DBX GT Фото: carscoops.com

Зовні DBX GT відрізняється новою подвійною решіткою радіатора (зі світлим або темним оздобленням), додатковими повітрозабірниками, двокомпонентними вставками на боковинах і пофарбованими в колір кузова бамперами, порогами й дифузором. Автомобіль отримав 22-дюймові ковані диски Satin Titanium та чотиритрубний вихлоп замість двоярусного, як у DBX S.

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Інтер'єр та передня панель Aston Martin DBX GT Фото: carscoops.com

Найбільше оновлень — всередині. Передні та задні крісла стали зручнішими завдяки додатковому 10-міліметровому шару піни з ефектом пам'яті. В оздобленні кожного переднього сидіння використали понад 690 метрів ниток і більше ніж 3 200 отворів перфорації. Позаду встановили два окремі крісла замість дивана, хоча центральне місце теж зберегли. У салон додали напіванілінову шкіру, килимки з високим ворсом, анодований селектор режимів руху, панорамний дах та покращену шумоізоляцію.

Оздоблення салону та сидіння Aston Martin DBX GT Фото: carscoops.com

Під капотом — знайомий 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом на 717 к.с. та 900 Нм моменту. У зв'язці з 9-ступеневим "автоматом" і повним приводом кросовер масою 2 245 кг розганяється до 96 км/год за 3,1 секунди, а його максималка сягає 310 км/год. Інженери також переналаштували звук вихлопу та додали тихий режим GT для спокійної їзди.

Ціни для різних ринків поки не оголосили, проте перші машини дістануться покупцям уже в четвертому кварталі.

Нагадаємо, новий кросовер Mitsubishi Outlander відрізнятиметься сміливим дизайном і значно вдосконаленою гібридною силовою установкою, що допоможе бренду утримати свої позиції в конкурентній боротьбі.

Крім того, BMW 3-ї серії 2027 року з внутрішнім індексом G50 відкриває восьме покоління цієї моделі та стає першим автомобілем, виконаним у стилістиці BMW Neue Klasse.