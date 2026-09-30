Яким буде новий Mitsubishi Outlander: що зміниться у п'ятому поколінні (фото)

Mitsubishi Outlander четвертого покоління випускається з 2021 року, але компанія планує випустити його наступника вже через два роки. Очікується, що новий кросовер відрізнятиметься сміливим дизайном і значно вдосконаленою гібридною силовою установкою, що допоможе бренду утримати свої позиції в конкурентній боротьбі.

Для Mitsubishi Outlander є справжнім двигуном продажів, особливо на ринку США. У 2025 році дилери реалізували майже 36 000 таких автомобілів, і хоча це трохи менше, ніж роком раніше, кросовер залишається безперечним бестселером бренду. Оновлення моделі, яка забезпечує основний обсяг продажів бренду, завжди пов’язане з великим ризиком, тому тиск на інженерів зараз величезний, пише Carscoops.

Згідно з повідомленнями японських ЗМІ, екстер’єр нової моделі базуватиметься на торішньому концепт-карі Elevance. Пропорції та габарити шоу-кара були схожими на габарити нинішнього кросовера, але його стиль виглядав більш футуристично.

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Візуалізація нового Mitsubishi Outlander Фото: carscoops.com

Якщо ці елементи дизайну будуть впроваджені в серійне виробництво, серійний Outlander отримає дворівневі фари з характерними денними ходовими вогнями, що простягаються вниз уздовж бампера, а також решітку радіатора в колір кузова. Однак масивні бічні вікна з концепт-кара точно не потраплять у серійне виробництво — вони просто надто непрактичні. Задня частина, ймовірно, буде прикрашена суцільною світлодіодною смугою та задніми ліхтарями, що простягаються вздовж задніх стійок.

Однак найцікавіші особливості приховані "під капотом". Нинішня версія підключного гібрида оснащена 2,4-літровим атмосферним двигуном і двома електродвигунами, що розвивають 297 сил і забезпечують запас ходу понад 100 км виключно на електротязі. У п’ятому поколінні кількість електродвигунів може подвоїтися — до чотирьох, по одному на кожне колесо. Це не тільки збільшить потужність, але й виведе систему повного приводу S-AWC на абсолютно новий рівень керованості.

Нагадаємо, BMW 3-ї серії 2027 року з внутрішнім індексом G50 відкриває восьме покоління цієї моделі та стає першим автомобілем, виконаним у стилістиці BMW Neue Klasse.

Крім того, у 2026 році є кілька альтернатив Hyundai Tucson із більшою потужністю. Серед них Volkswagen Tiguan, Mazda CX-50 та Toyota RAV4.