Hyundai Tucson більше не фаворит: які 3 кросовери значно потужніші

У 2026 році є кілька альтернатив Hyundai Tucson із більшою потужністю. Серед них Volkswagen Tiguan, Mazda CX-50 та Toyota RAV4.

Про це йдеться у матеріалі видання Jalopnik.

У виданні порівняли характеристики різних версій Hyundai Tucson з іншими компактними кросоверами.

Hyundai Tucson

Бензиновий Hyundai Tucson оснащений атмосферним 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 187 к. с. і крутним моментом 241 Нм. Він працює з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Hyundai Tucson Фото: Вікіпедія

Гібридний Tucson використовує 1,6-літровий турбодвигун у поєднанні з електромотором. Звичайна гібридна версія розвиває 231 к. с., а plug-in hybrid — 268 к. с. Обидві мають крутний момент 350 Нм.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan у більшості комплектацій отримує 2,0-літровий турбодвигун потужністю 201 к. с. і крутним моментом близько 300 Нм. Це більше, ніж у бензинового Tucson.

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Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Версія Tiguan SEL R-Line Turbo має такий самий 2,0-літровий турбодвигун, але його потужність становить 268 к. с.

Mazda CX-50

Mazda CX-50 у базовій версії використовує чотирициліндровий двигун потужністю 187 к. с. Тобто за цим показником вона відповідає бензиновому Tucson.

Mazda CX-50 Фото: Mazda

Водночас для CX-50 доступний 2,5-літровий турбодвигун потужністю 256 к. с. Він працює з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач і повним приводом.

Toyota RAV4

Гібридний Toyota RAV4 із переднім приводом має 226 к. с., тобто на 5 к. с. менше, ніж гібридний Tucson. Повнопривідна версія розвиває 236 к. с., що вже перевищує показник Hyundai.

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Найпотужнішим варіантом є RAV4 Plug-In Hybrid. Він видає 324 к. с., тоді як Hyundai Tucson Plug-In Hybrid має 268 к. с.

Ціна RAV4 Plug-In Hybrid становить $43 095 (близько 1,93 млн грн), тоді як Tucson Plug-In Hybrid — $42 275 (близько 1,89 млн грн).

Раніше Nissan представив Rogue Hybrid 2027 модельного року, який розглядають як потенційного конкурента Toyota RAV4.

Крім того, Great Wall презентував преміальний сімейний кросовер Wey V8X із потужністю 600 к. с.. Його ціна перебуває на рівні, співставному з вартістю Toyota RAV4.