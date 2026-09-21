Прямий конкурент Toyota RAV4: у Nissan показали Rogue Hybrid 2027 (відео)

Компанія Nissan оприлюднила подробиці про новий Rogue Hybrid для ринку США. У базовій комплектації він на $2190 дорожчий за Toyota RAV4 Hybrid.

Цей кросовер, який стане першою моделлю Nissan із технологією e-Power у США, позиціонується як прямий конкурент Toyota RAV4, повідомляє Carscoops.

Зображення Nissan Rogue Hybrid вперше з'явилися ще у квітні, але лише зараз компанія оприлюднила офіційні фото автомобіля, зокрема й салону.

Загальний силует і габарити моделі успадковані від версії Rogue з двигуном внутрішнього згоряння, проте дизайн кузова зазнав істотних змін.

Екстер'єр

Передня частина Rogue Hybrid вирізняється широкою решіткою радіатора зі стільниковим візерунком, який перегукується з малюнком денних ходових вогнів, розташованих під вузькими світлодіодними фарами.

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У профілі чітко виділяються лінії на крилах і дверях, а задні бічні вікна візуально переходять у заднє скло, утворюючи обриси задніх стійок, що нагадують силует гори Фудзі.

Ззаду встановлено оновлені ліхтарі, з’єднані (як опція) світлодіодною смугою на рельєфних дверцятах багажника, а задній бампер доповнено чорною захисною накладкою. Колірна палітра включає вісім відтінків і два варіанти двоколірного забарвлення, зокрема новий колір Horizon Blue Pearl Metallic.

Розміри Rogue Hybrid

довжина — 4651 мм;

колісна база — 2705 мм;

дорожній просвіт — від 213 до 216 мм залежно від комплектації.

Інтер'єр

П'ятимісний салон обіцяє "більше простору над головою та для ніг спереду порівняно з Toyota RAV4, а також багажник об'ємом 881 літр.

До стандартної комплектації входять цифрова приладова панель та 12,3-дюймовий екран мультимедійної системи, а топова версія оснащена двома 14,3-дюймовими дисплеями та аудіосистемою Bose Premium Audio з 10 динаміками.

Дизайнери передбачили фізичні елементи керування клімат-контролем на центральній консолі та бездротову зарядку стандарту Qi2 потужністю 15 Вт (одинарну або подвійну). Серед доступних опцій — сидіння Nissan Zero Gravity з функцією клімат-контролю, контурне підсвічування салону з 64 кольорами та оновлений комплекс систем допомоги водієві ProPilot (ADAS), що включає такі передові функції, як автоматична зміна смуги руху, система допомоги під час руху в заторах (з можливістю зняти руки з керма) та система кругового огляду 3D HD Around View Monitor із функцією "прозорого капота" (Invisible Hood View).

Силова установка

Nissan пропонує для моделі Rogue три варіанти силових установок та стилістичних рішень: традиційний двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ), гібрид та підзаряджуваний гібрид, запозичений у Mitsubishi Outlander.

Фірмова гібридна система Nissan із функцією самозаряджання вже перейшла до третього покоління.

Під капотом встановлено 1,5-літровий трициліндровий турбодвигун потужністю 148 к.с. (110 кВт / 150 к.с.). Він працює виключно як генератор, не маючи механічного зв’язку з колесами, і живить літій-іонну батарею ємністю 1,67 кВт·год.

Автомобіль приводиться в рух двома електродвигунами, які разом розвивають потужність 225 к.с. (168 кВт / 228 к.с.) і забезпечують повний привід.

Кросовер також оснащений системою рекуперативного гальмування e-Pedal із технологією Smooth Stop (плавне гальмування).

За оцінками Nissan, витрата палива в змішаному циклі становить 6,19 літра на 100 км. Це краще, ніж у версії Rogue з традиційним ДВС, але поступається офіційному показнику Toyota RAV4 Hybrid з повним приводом (5,6 літра на 100 км).

Ціна на Nissan Rogue Hybrid 2027 починається від $35 490 за базову версію SV і сягає $43 490 за найдорожчу комплектацію Platinum.

Це означає, що гібрид коштує на $4300–$4500 дорожче, ніж аналогічна версія Nissan Rogue з двигуном внутрішнього згоряння.

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