Прямой конкурент Toyota RAV4: в Nissan показали Rogue Hybrid 2027 (видео)

Компания Nissan раскрыла подробности о новом Rogue Hybrid для рынка США. Он в начальной комплектации на $2190 дороже, чем Toyota RAV4 Hybrid.

Кроссовер, который станет первой моделью Nissan с технологией e-Power в Штатах, позиционируется как прямой конкурент Toyota RAV4, сообщает Carscoops.

Изображения Nissan Rogue Hybrid впервіе появились еще в апреле, но только сейчас компания представила официальные фото авто, включая салон.

Общий силуэт и габариты модели унаследованы от версии Rogue с двигателем внутреннего сгорания, однако дизайн кузова претерпел существенные изменения.

Экстерьер

Передняя часть Rogue Hybrid отличается широкой решеткой радиатора с сотовым узором, который перекликается с рисунком дневных ходовых огней, расположенных под узкими светодиодными фарами.

Видео дня

В профиль выделяются четкие линии на крыльях и дверях, а задние боковые окна визуально переходят в заднее стекло, формируя очертания задних стоек, напоминающие силуэт горы Фудзи.

Сзади установлены обновленные фонари, соединенные (в качестве опции) светодиодной полосой на рельефной двери багажника, а задний бампер дополнен черной защитной накладкой. Цветовая палитра включает восемь оттенков и два варианта двухцветной окраски, в том числе новый цвет Horizon Blue Pearl Metallic.

Размеры Rogue Hybrid

длина — 4651 мм;

колесная база — 2705 мм;

дорожный просвет — от 213 до 216 мм в зависимости от комплектации.

Интерьер

Пятиместный салон обещает "больше пространства над головой и для ног спереди по сравнению с Toyota RAV4" и багажник объемом 881 литр.

В стандартную комплектацию входят цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, а топовая версия оснащается двумя 14,3-дюймовыми дисплеями и аудиосистемой Bose Premium Audio с 10 динамиками.

Дизайнеры предусмотрели физические элементы управления климат-контролем на центральной консоли и беспроводную зарядку стандарта Qi2 мощностью 15 Вт (одинарную или двойную). Среди доступных опций — сиденья Nissan Zero Gravity с функцией климат-контроля, контурная подсветка салона с 64 цветами и обновленный комплекс систем помощи водителю ProPilot (ADAS), включающий такие продвинутые функции, как автоматическая смена полосы движения, система помощи при движении в пробках (с возможностью убрать руки с руля) и система кругового обзора 3D HD Around View Monitor с функцией "прозрачного капота" (Invisible Hood View).

Силовая установка

Nissan предлагает для модели Rogue три варианта силовых установок и стилистических решений: традиционный двигатель внутреннего сгорания (ДВС), гибрид и подзаряжаемый гибрид, который позаимствован у Mitsubishi Outlander.

Фирменная гибридная система Nissan с функцией самозарядки уже перешла в третье поколение.

Под капотом установлен 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 148 л.с. (110 кВт / 150 л.с.). Он работает исключительно как генератор, не имея механической связи с колесами, и питает литий-ионную батарею емкостью 1,67 кВт·ч.

В движение автомобиль приводят два электромотора, суммарно выдающие 225 л.с. (168 кВт / 228 л.с.) и обеспечивающие полный привод.

Кроссовер также оснащен системой рекуперативного торможения e-Pedal с технологией Smooth Stop (плавная остановка).

По оценкам Nissan, расход топлива в смешанном цикле составляет 6,19 литра топлива на 100 км. Это лучше, чем у версии Rogue с традиционным ДВС, но уступает официальному показателю Toyota RAV4 Hybrid с полным приводом (5,6 литра на 100 км).

Стоимость Nissan Rogue Hybrid 2027 начинается с $35 490 за базовую версию SV и доходят до $43 490 для самой дорогой комплектации Platinum.

Это означает, что гибрид стоит на $4300–$4500 дороже аналогичной версии Nissan Rogue с двигателем внутреннего сгорания.

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