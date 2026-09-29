Hyundai Tucson больше не фаворит: какие 3 кроссовера значительно мощнее

В 2026 году появится несколько моделей, альтернативных Hyundai Tucson, с более высокой мощностью. Среди них — Volkswagen Tiguan, Mazda CX-50 и Toyota RAV4.

Об этом говорится в материале издания Jalopnik.

В издании сравнили характеристики различных версий Hyundai Tucson с другими компактными кроссоверами.

Hyundai Tucson

Бензиновый Hyundai Tucson оснащен атмосферным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 187 к. с. и крутящим моментом 241 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Hyundai Tucson Фото: Википедия

Гибридный Tucson оснащён 1,6-литровым турбодвигателем в сочетании с электродвигателем. Обычная гибридная версия развивает 231 к. с., а подключаемый гибрид — 268 к. с. Обе версии имеют крутящий момент 350 Нм.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan в большинстве комплектаций оснащается 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 201 к. с. и крутящим моментом около 300 Нм. Это больше, чем у бензинового Tucson.

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Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Версия Tiguan SEL R-Line Turbo оснащена таким же 2,0-литровым турбодвигателем, но его мощность составляет 268 л. с.

Mazda CX-50

Mazda CX-50 в базовой версии оснащена четырехцилиндровым двигателем мощностью 187 к. с. То есть по этому показателю она соответствует бензиновому Tucson.

Mazda CX-50 Фото: Mazda

В то же время для CX-50 доступен 2,5-литровый турбодвигатель мощностью 256 к. с. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Toyota RAV4

Гибридная Toyota RAV4 с передним приводом развивает 226 к. с., то есть на 5 к. с. меньше, чем гибридный Tucson. Полноприводная версия развивает 236 к. с., что уже превышает показатель Hyundai.

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Самым мощным вариантом является RAV4 Plug-In Hybrid. Его мощность составляет 324 к. с., тогда как у Hyundai Tucson Plug-In Hybrid — 268 к. с.

Цена RAV4 Plug-In Hybrid составляет $43 095 (около 1,93 млн грн), а Tucson Plug-In Hybrid — $42 275 (около 1,89 млн грн).

Ранее компания Nissan представила модель Rogue Hybrid 2027 модельного года, которую рассматривают как потенциального конкурента Toyota RAV4.

Кроме того, Great Wall представила премиальный семейный кроссовер Wey V8X мощностью 600 л. с. Его цена сопоставима со стоимостью Toyota RAV4.