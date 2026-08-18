Great Wall выпустил премиальный семейный кроссовер на 600 сил по цене Toyota RAV4 (фото)

Концерн Great Wall представил новый кроссовер Wey V8X. Эта премиальная семейная модель доступна в плагин-гибридных версиях мощностью до 694 л. с.

Новый Wey V8X поступает в продажу в Китае по цене от 239 800 до 315 800 юаней ($35 500 — 46 800) — на уровне Toyota RAV4. Вскоре начнётся экспорт модели, ведь премиальный бренд Great Wall поставляет автомобили и в другие страны. О новинке рассказали на сайте Autohome.

Этот премиальный семейный кроссовер является младшим братом Wey V9X. Обе модели внешне очень похожи: у них угловатый дизайн, а узкие фары и задние фонари соединены светодиодными полосками.

Модель доступна в версиях мощностью до 694 к. с. Фото: Great Wall

Размеры Wey V8X 2026:

длина — 5040 мм;

ширина — 2025 мм;

высота — 1808 мм;

колесная база — 2968 мм.

Кроссовер способен пройти до 400 км на электротяге Фото: Great Wall

Кроме того, предлагается вариант с удлиненной до 5125 мм колесной базой 3050 мм.

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В салоне на передней панели установлены цифровая приборная панель и два больших экрана (их диагональ может составлять 15,6 или 17,3 дюйма), а также предусмотрена проекция на лобовое стекло. Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью.

На передней панели установили три экрана Фото: Great Wall

Стандартный кроссовер Wey V8X — пятиместный, а удлиненная версия — семиместная. В первом случае объём багажника составляет 821–2010 л, во втором — 864–2225 л (со сложенным третьим рядом сидений).

Существуют версии этой модели на 5 и 7 мест Фото: Great Wall

Базовая комплектация Wey V8X включает трехзонный климат-контроль, холодильник, систему полуавтономного вождения, электропривод передних сидений и дверей багажника, подогрев, вентиляцию и массаж сидений первых двух рядов. В более дорогих версиях добавляется отделка кожей Nappa и монитор для задних пассажиров.

Объем багажника в удлиненной версии составляет 864–2225 л Фото: Great Wall

Новый Wey V8X представляет собой полноприводный плагин-гибрид. 1,5-литровые версии развивают 598 и 612 сил, а 2,0-литровые — 680 и 694 л. с. Для кроссовера доступны аккумуляторы емкостью 44, 55,4 и 66,6 кВт·ч: запас хода на электротяге составляет от 258 до 402 км. В более дорогих вариантах предусмотрены пневмоподвеска и управляемые задние колеса.

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