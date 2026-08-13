Запас хода 900 км и сверхбыстрая зарядка: BYD выводит на рынок флагманский кроссовер (фото)

Новый BYD Sealion 08 поступает в продажу. Этот большой кроссовер будет предлагаться в электрифицированных версиях мощностью до 784 к. с. с запасом хода до 900 км.

В Китае начался прием заказов на эту модель. Цена BYD Sealion 08 составляет 230 000 – 260 000 юаней ($34 105 – 38 555) за плагин-гибридную версию и 250 000 – 280 000 юаней ($37 070 – 41 520) — за электрическую. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Модель предлагается в электрифицированных версиях мощностью до 784 к. с. Фото: autohome.com.cn

BYD Sealion 08 — флагманский кроссовер в линейке Ocean. Это большая семейная модель с тремя рядами сидений. Её граненый дизайн выполнен в новом стиле марки с тонкими изогнутыми фарами.

На передней панели установлены два экрана Фото: BYD Auto

Размеры BYD Sealion 08:

длина — 5115 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1800 мм;

колесная база — 3030 мм.

Кресла в первых двух рядах оснащены электроприводом и вентиляцией Фото: BYD Auto

В салоне BYD Sealion 08 установлена цифровая приборная панель и большой сенсорный экран, а у задних пассажиров есть отдельный монитор. Кроссовер предлагается в версиях на 5 и 6 мест, причём сиденья первого и второго ряда оснащены электроприводом, подогревом и вентиляцией. Также в комплектацию входят панорамная крыша, четырёхзонный климат-контроль и система полуавтономного вождения.

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Электромобиль BYD Sealion 08 доступен в заднеприводных версиях мощностью 429 и 496 сил, а также в полноприводном 784-сильном варианте. На выбор предлагаются батареи емкостью 92,1 и 115,1 кВт∙ч, а запас хода составляет 710–900 км. Быстрая (мощностью 1,5 МВт) зарядка до 97 % занимает 9 минут.

Для задних пассажиров установили монитор Фото: BYD Auto

Плагин-гибрид BYD Sealion 08 DM-i доступен в заднеприводной 268-сильной и полноприводной 536-сильной модификациях с 1,5-литровым бензиновым генератором. Батарея на 55,8 кВт∙ч позволяет проехать 400 км на электротяге. Все кроссоверы BYD Sealion 08 оснащены пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.

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