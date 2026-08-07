Большой седан BYD с запасом хода более 700 км рассекретили до премьеры (фото)
Опубликованы первые фото BYD Seal 07 нового поколения. Седан будут предлагать в электрическом или плагин-гибридном исполнении.
Новый BYD Seal 07 представят в ближайшие месяцы, хотя модель предыдущей генерации обновили совсем недавно. Первые подробности об электромобиле были опубликованы на сайте Autohome.
Дизайн седана изменится в духе старшего брата BYD Seal 08. Линии кузова станут более плавными, а фары и задние фонари — более тонкими и изогнутыми. К тому же электромобиль станет больше по габаритам. Также на фото видны 18-дюймовые диски, панорамная крыша и лидар системы полуавтономного вождения.
Габариты BYD Seal 07:
- длина — 5080 мм;
- ширина — 1960 мм;
- высота — 1495 мм;
- колесная база — 2960 мм;
- масса — 1960 кг.
Салон не показали, однако раскрыли отдельные характеристики BYD Seal 07. Электромобиль получит более мощные двигатели мощностью 329 и 408 сил и сможет развивать скорость до 240 км/ч, а его запас хода превысит 700 км.
Также появится плагин-гибрид BYD Seal 07 DM-i с 1,5-литровым 156-сильным турбодвигателем и электродвигателем мощностью 215 сил. Максимальная скорость составит 190 км/ч, а средний расход топлива — 4,25 л на 100 км. С батареей емкостью 38 кВт∙ч седан сможет проехать 245 км в электрическом режиме.
Кстати, недавно был представлен стильный электромобиль BYD с запасом хода 900 км.
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