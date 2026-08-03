Дороже Bentley и Maybach: представлен роскошный 1180-сильный внедорожник BYD (фото)

Внедорожник Yangwang U8 от BYD получил топовую роскошную версию Snowcrest Edition. Она украшена натуральным золотом и может ездить боком.

Цена BYD Yangwang U8L Snowcrest Edition стартует с 1,8 миллиона юаней ($266 600), то есть он дороже Bentley Bentayga или новый Mercedes-Maybach GLS 680. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Особая роскошная версия BYD Yangwang U8 предлагается только в удлиненном 5,4-метровом исполнении. Авто получило 23-дюймовые диски и декор из 24-каратного золота.

На втором ряду установлены отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Фото: BYD Auto

Позолота присутствует и в салоне вместе с дорогой кожей и деревом, на котором вырезано изображение гор. На передней панели установлены три экрана, отдельный монитор есть и у задних пассажиров. Также новый BYD Yangwang U8L Snowcrest Edition получил панорамную крышу с изменяющейся тонировкой, четырехзонный климат-контроль, электропривод подножек, холодильник, камеры кругового обзора и систему полуавтономного движения.

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Несмотря на гигантские размеры, внедорожник четырехместный. На втором ряду установлены широкие кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажем и подставками для отдыха ног.

Новый BYD Yangwang U8L предлагают только в плагин-гибридном исполнении с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и четырьмя электромоторами общей мощностью 1180 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а общий запас хода на бензине и электротяге достигает 1000 км.

Дерево в салоне украшено резьбой Фото: BYD Auto

Внедорожник имеет пневмоподвеску с сменным (180-230 мм) клиренсом и индивидуальным управлением на каждое колесо. Задние колеса поворачиваются, что вместе с функцией векторизации тяги позволяет ездить боком.

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