Запас хода 1000 км и зарядка за 9 минут: флагман BYD рассекретили до премьеры (фото)
Опубликованы первые официальные фото BYD Da Han. Большой седан предложат в мощных версиях с запасом хода до 1000 км и сверхбыстрой зарядкой.
Новый BYD Da Han дебютирует в Китае в ближайшее время, а на экспорт будет поставляться под названием BYD Great Han ("Великий Хан"). Электромобиль станет флагманом марки, сообщает сайт CarNewsChina.
Седан BYD Da Han — большая модель F-класса со стремительным дизайном. У него выраженный "нос", арообразная крыша, тонкие фары и заостренная задняя часть.
Размеры BYD Da Han 2026:
- длина — 5256 мм;
- ширина — 1999 мм;
- высота — 1510 мм;
- колесная база — 3130 мм.
Салон BYD Da Han пока не был представлен, однако известно, что по аналогии с родственным флагманским кроссовером BYD Da Tang автомобиль получит три экрана на приборной панели. Кроме того, в комплектацию войдут 21-дюймовые диски, камеры кругового обзора, система полуавтономного вождения и активная подвеска.
Электромобиль BYD Da Han будет предлагаться в заднеприводной 496-сильной и полноприводной 764-сильной модификациях. LFP-батарея емкостью 102,3 кВт∙ч обеспечит запас хода 1008 км с задним приводом и 880 км с полным, а её сверхбыстрая (мощностью 1,5 МВт) зарядка займет примерно 9 минут.
Кроме того, анонсирован плагин-гибрид BYD Da Han с 156-сильным бензиновым турбодвигателем и электродвигателем мощностью 272 к. с. Он будет оснащён батареей ёмкостью 54,5 кВт∙ч и сможет пройти 470 км на электротяге.
Кстати, недавно был представлен электрический суперкар BYD, способный разгоняться до 100 км/ч за 2 с и развивать скорость до 350 км/ч.
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