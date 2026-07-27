Запас хода 1000 км и зарядка за 9 минут: флагман BYD рассекретили до премьеры (фото)

Опубликованы первые официальные фото BYD Da Han. Большой седан предложат в мощных версиях с запасом хода до 1000 км и сверхбыстрой зарядкой.

Новый BYD Da Han дебютирует в Китае в ближайшее время, а на экспорт будет поставляться под названием BYD Great Han ("Великий Хан"). Электромобиль станет флагманом марки, сообщает сайт CarNewsChina.

Седан BYD Da Han — большая модель F-класса со стремительным дизайном. У него выраженный "нос", арообразная крыша, тонкие фары и заостренная задняя часть.

Электромобиль BYD Da Han имеет запас хода до 1008 км Фото: BYD Auto

Размеры BYD Da Han 2026:

длина — 5256 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1510 мм;

колесная база — 3130 мм.

Важно

Недорогой ситикар и роскошный седан: новые электромобили BYD показали до премьеры (фото)

Салон BYD Da Han пока не был представлен, однако известно, что по аналогии с родственным флагманским кроссовером BYD Da Tang автомобиль получит три экрана на приборной панели. Кроме того, в комплектацию войдут 21-дюймовые диски, камеры кругового обзора, система полуавтономного вождения и активная подвеска.

Відео дня

Автомобиль отличается обтекаемым дизайном Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Da Han будет предлагаться в заднеприводной 496-сильной и полноприводной 764-сильной модификациях. LFP-батарея емкостью 102,3 кВт∙ч обеспечит запас хода 1008 км с задним приводом и 880 км с полным, а её сверхбыстрая (мощностью 1,5 МВт) зарядка займет примерно 9 минут.

Кроме того, анонсирован плагин-гибрид BYD Da Han с 156-сильным бензиновым турбодвигателем и электродвигателем мощностью 272 к. с. Он будет оснащён батареей ёмкостью 54,5 кВт∙ч и сможет пройти 470 км на электротяге.

Кстати, недавно был представлен электрический суперкар BYD, способный разгоняться до 100 км/ч за 2 с и развивать скорость до 350 км/ч.

Также Фокус рассказывал о новом флагманском электромобиле MG.