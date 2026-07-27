Запас ходу 1000 км та зарядка за 9 хвилин: флагмана BYD розсекретили до прем'єри (фото)

Опубліковано перші офіційні фото BYD Da Han. Великий седан запропонують у потужних версіях із запасом ходу до 1000 км та надшвидкою зарядкою.

Новий BYD Da Han дебютує в Китаї найближчим часом, а на експорт постачатиметься під назвою BYD Great Han ("Великий Хан"). Електрокар стане флагманом марки, повідомляє сайт CarNewsChina.

Седан BYD Da Han — велика модель F-класу зі стрімким дизайном. У нього виражений "ніс", аркоподібний дах, тонкі фари та загострена задня частина.

Електромобіль BYD Da Han має запас ходу до 1008 км Фото: BYD Auto

Розміри BYD Da Han 2026:

довжина — 5256 мм;

ширина — 1999 мм;

висота — 1510 мм;

колісна база — 3130 мм.

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Салон BYD Da Han ще не показали, проте відомо, що за аналогією зі спорідненим флагманським кросовером BYD Da Tang авто отримає три екрани на передній панелі. Крім того, комплектація включатиме 21-дюймові диски, камери кругового огляду, систему напівавтономного руху та активну підвіску.

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Авто вирізняється обтічним дизайном Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Da Han запропонують у задньопривідній 496-сильній та повнопривідній 764-сильній модифікаціях. LFP-батарея на 102,3 кВт∙год забезпечить запас ходу 1008 км із заднім приводом та 880 км із повним, а її надшвидка (потужністю 1,5 МВт) зарядка займатиме приблизно 9 хвилин.

Крім того, анонсовано плагін-гібрид BYD Da Han зі 156-сильним бензиновим турбодвигуном та електромотором на 272 к. с. Він отримає батарею ємністю 54,5 кВт∙год і зможе проїхати 470 км на електротязі.

Між іншим, нещодавно презентували електричний суперкар BYD, який здатен розігнатися до 100 км/год за 2 с і розвинути 350 км/год.

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