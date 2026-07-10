Дешевий сітікар і розкішний седан: нові електромобілі BYD показали до прем'єри (фото)

BYD продовжує оновлення свого модельного ряду. Невдовзі дебютують нове покоління доступного Seagull та преміальний седан Denza Z9S.

Нові електрокари BYD презентують у найближчі місяці. Поки ж на сайті CarNewsChina опублікували їх фотографії.

Новий BYD Seagull

Електромобіль BYD Seagull другого покоління зберіг рубаний дизайн із клиноподібною віконною лінією, проте його фари більші, а задні стійки товстіші. До того ж, міський хетчбек більший за попередника одразу на 42 см.

BYD Seagull підріс у розмірах Фото: CarNewsChina

Розміри BYD Seagull 2026:

довжина — 4205 мм;

ширина — 1810 мм;

висота — 1570 мм;

колісна база — 2650 мм;

маса — 1180 кг.

BYD Seagull оснастили потужнішим 127-сильним електромотором Фото: CarNewsChina

Потужність електромотора зросла до 127 сил, а максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год.

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Седан BYD Denza Z9S

Лінійку оновленого преміального BYD Denza Z9 невдовзі поповнить седан S. Він не лише має короткий багажник, а й відрізняється дизайном фар. Крім того, чотиридверна версія дещо компактніша.

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BYD Denza Z9S дебютує у версіях на 435 і 496 сил Фото: CarNewsChina

Габарити BYD Denza Z9S:

довжина — 5090 мм;

ширина — 1980 мм;

висота — 1490 мм;

колісна база — 3025 мм.

Електромобіль BYD Denza Z9S дебютує в задньопривідних варіантах потужністю 435 та 496 к. с. Максимальна швидкість становить 250 км/год. Варто відзначити, що в в хетчбека Denza Z9 GT також є топова повнопривідна версія на 1140 к. с. та 870-сильний плагін-гібридний варіант.

До речі, у Великій Британії презентували електричний суперкар BYD Denza Z потужністю 1580 сил. Він здатен розвинути до 350 км/год.

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