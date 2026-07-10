Дешевий сітікар і розкішний седан: нові електромобілі BYD показали до прем'єри (фото)
BYD продовжує оновлення свого модельного ряду. Невдовзі дебютують нове покоління доступного Seagull та преміальний седан Denza Z9S.
Нові електрокари BYD презентують у найближчі місяці. Поки ж на сайті CarNewsChina опублікували їх фотографії.
Новий BYD Seagull
Електромобіль BYD Seagull другого покоління зберіг рубаний дизайн із клиноподібною віконною лінією, проте його фари більші, а задні стійки товстіші. До того ж, міський хетчбек більший за попередника одразу на 42 см.
Розміри BYD Seagull 2026:
- довжина — 4205 мм;
- ширина — 1810 мм;
- висота — 1570 мм;
- колісна база — 2650 мм;
- маса — 1180 кг.
Потужність електромотора зросла до 127 сил, а максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год.Важливо
Седан BYD Denza Z9S
Лінійку оновленого преміального BYD Denza Z9 невдовзі поповнить седан S. Він не лише має короткий багажник, а й відрізняється дизайном фар. Крім того, чотиридверна версія дещо компактніша.
Габарити BYD Denza Z9S:
- довжина — 5090 мм;
- ширина — 1980 мм;
- висота — 1490 мм;
- колісна база — 3025 мм.
Електромобіль BYD Denza Z9S дебютує в задньопривідних варіантах потужністю 435 та 496 к. с. Максимальна швидкість становить 250 км/год. Варто відзначити, що в в хетчбека Denza Z9 GT також є топова повнопривідна версія на 1140 к. с. та 870-сильний плагін-гібридний варіант.
До речі, у Великій Британії презентували електричний суперкар BYD Denza Z потужністю 1580 сил. Він здатен розвинути до 350 км/год.
Також Фокус розповідав про новий флагманський седан BYD Seal 08.