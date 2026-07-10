Недорогой ситикар и роскошный седан: новые электромобили BYD показали до премьеры (фото)

BYD продолжает обновлять свой модельный ряд. В скором времени состоится премьера нового поколения доступной модели Seagull и премиального седана Denza Z9S.

Новые электромобили BYD будут представлены в ближайшие месяцы. А пока на сайте CarNewsChina опубликовали их фотографии.

Новый BYD Seagull

Электромобиль BYD Seagull второго поколения сохранил угловатый дизайн с клиновидной линией окон, однако его фары стали больше, а задние стойки — толще. К тому же этот городской хэтчбек превосходит своего предшественника по длине сразу на 42 см.

BYD Seagull стал больше Фото: CarNewsChina

Размеры BYD Seagull 2026:

длина — 4205 мм;

ширина — 1810 мм;

высота — 1570 мм;

колесная база — 2650 мм;

масса — 1180 кг.

BYD Seagull оснастили более мощным 127-сильным электродвигателем Фото: CarNewsChina

Мощность электродвигателя увеличилась до 127 сил, а максимальная скорость ограничена отметкой 150 км/ч.

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Седан BYD Denza Z9S

Линейку обновленной премиальной модели BYD Denza Z9 вскоре пополнит седан S. Он не только имеет короткий багажник, но и отличается дизайном фар. Кроме того, четырёхдверная версия несколько компактнее.

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BYD Denza Z9S дебютирует в версиях мощностью 435 и 496 сил Фото: CarNewsChina

Габариты BYD Denza Z9S:

длина — 5090 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1490 мм;

колесная база — 3025 мм.

Электромобиль BYD Denza Z9S дебютирует в заднеприводных версиях мощностью 435 и 496 к. с. Максимальная скорость составляет 250 км/ч. Стоит отметить, что у хэтчбека Denza Z9 GT также есть топовая полноприводная версия мощностью 1140 к. с. и 870-сильный плагин-гибридный вариант.

Кстати, в Великобритании представили электрический суперкар BYD Denza Z мощностью 1580 сил. Он способен развивать скорость до 350 км/ч.

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