Інноваційна батарея і запас ходу 840 км: розкрито подробиці нового флагмана MG (фото)

Опубліковано офіційні фото MG 07 та розкрито його характеристики. Флагманська модель буде доступна в електричному або плагін-гібридному виконанні.

Новий MG 07 надійде в продаж у Китаї з 29 липня за ціною приблизно від 150 000 до 180 000 юанів ($22 000 — 26 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ліфтбек вирізняється обтічним дизайном Фото: MG

Ліфтбек є наступником бензинового MG 7, проте перший час дві моделі випускатимуться паралельно. Вони подібні за розмірами.

Габарити MG 07 2026:

довжина — 4886 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1468 мм;

колісна база — 2825 мм.

У салоні встановили великий тачскрін Фото: MG

MG 07 вирізняється обтічним дизайном у стилі Porsche Taycan із вираженим "носом" і аркоподібним дахом. У нього тоненькі фари та ліхтарі на всю ширину кузова. У двері багажника вмонтований висувний спойлер.

Новий MG 07 просторіший за попередника Фото: MG

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система доповнена штучним інтелектом. Для авто пропонують панорамний дах, аудіосистему з 21 динаміком, а також електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж сидінь.

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Об'єм багажника становить 697 л Фото: MG

Передні сидіння розділені високою консоллю, а в пасажира є розкладний столик. Попри схожі розміри новий MG 07 просторіший за попередника та має більший 697-літровий багажник. Окремий 109-літровий відсік є спереду.

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Електромобіль MG 07 запропонують у двох задньопривідних версіях. 240-сильний варіант оснастили інноваційною напівтвердотілою батареєю на 67 кВт∙год, а його запас ходу становить 610-650 км.

Запас ходу електрокара MG 07 сягає 840 км Фото: MG

Потужніша 320-сильна модифікація має більшу літієву батарею і запас ходу 840 км. Також запропонують плагін-гібрид MG 07 із 1,5-літровим бензиновим двигуном на 112 к. с. та 207-сильним електромотором.

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