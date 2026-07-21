Инновационная батарея и запас хода 840 км: раскрыты подробности нового флагмана MG (фото)

Опубликованы официальные фото MG 07 и раскрыты его технические характеристики. Флагманская модель будет доступна в электрическом или плагин-гибридном исполнении.

Новый MG 07 поступит в продажу в Китае с 29 июля по цене примерно от 150 000 до 180 000 юаней ($22 000 — 26 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Лифтбэк отличается обтекаемым дизайном Фото: MG

Liftback является преемником бензиновой версии MG 7, однако в первое время обе модели будут выпускаться параллельно. Они схожи по размерам.

Габариты MG 07 2026:

длина — 4886 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1468 мм;

колесная база — 2825 мм.

В салоне установили большой сенсорный экран Фото: MG

MG 07 отличается обтекаемым дизайном в стиле Porsche Taycan с выраженным "носом" и арочной крышей. У него тонкие фары и задние фонари по всей ширине кузова. В дверь багажника встроен выдвижной спойлер.

Новый MG 07 более просторный, чем его предшественник Фото: MG

В салоне установлены узкая цифровая приборная панель и большой 15,6-дюймовый сенсорный экран. Мультимедийная система дополнена искусственным интеллектом. Для автомобиля предлагаются панорамная крыша, аудиосистема с 21 динамиком, а также электропривод, подогрев, вентиляция и массаж сидений.

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Объем багажника составляет 697 л Фото: MG

Передние сиденья разделены высокой консолью, а у пассажира есть откидной столик. Несмотря на схожие размеры, новый MG 07 более просторный, чем его предшественник, и имеет более вместительный багажник объемом 697 литров. Отдельный отсек объемом 109 литров расположен спереди.

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Электромобиль MG 07 будет предлагаться в двух заднеприводных версиях. 240-сильный вариант оснащен инновационной полутвердотельной батареей емкостью 67 кВт∙ч, а его запас хода составляет 610–650 км.

Запас хода электромобиля MG 07 составляет 840 км Фото: MG

Более мощная 320-сильная модификация оснащена литиевой батареей большей ёмкости и имеет запас хода 840 км. Также будет представлен плагин-гибрид MG 07 с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 к. с. и 207-сильным электромотором.

Кстати, на украинский рынок вышел флагманский электрокроссовер MG с запасом хода 530 км.

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