1200 сил и запас хода 920 км: представлен новый премиальный электромобиль BYD (фото)

В линейке обновленного BYD Denza Z9 появилось пополнение — к лифтбеку GT присоединился седан S. Эта премиальная модель отличается богатым оснащением и доступна в версиях мощностью до 1210 сил.

Новый BYD Denza Z9 S появится на китайском рынке в ближайшее время по цене примерно от 40 000 долларов. Подробности о седане были опубликованы на сайте CarNewsChina.

Седан доступен в версиях мощностью до 1210 сил Фото: autohome.com.cn

Электромобиль BYD Denza Z9 S отличается от своего собрата не только другим силуэтом с выраженным багажником. У него более тонкие фары и задние фонари, иной передний бампер, а также обычные (а не выдвижные) дверные ручки. К тому же, седан немного меньше по размерам.

Габариты BYD Denza Z9 S:

длина — 5090 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1490 мм;

колесная база — 3025 мм.

В салоне установлен большой сенсорный экран Фото: autohome.com.cn

В салоне отличий от лифтбека BYD Denza Z9 GT значительно меньше. Электромобиль получил цифровую приборную панель и большой сенсорный экран. Комплектация включает проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, систему полуавтономного вождения, электропривод, вентиляцию и массаж сидений.

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Седан BYD Denza Z9 S дебютирует в заднеприводных версиях мощностью 435 и 503 к. с., а также в полноприводном варианте на 1210 к. с. Максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч. Автомобиль получил пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Электромобиль имеет богатую комплектацию Фото: autohome.com.cn

Электромобиль BYD Denza Z9 S оснащен аккумулятором емкостью 102,3 кВт∙ч. Запас хода составляет 920 км с задним приводом и 780 км — с полным.

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