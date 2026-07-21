1200 сил і запас ходу 920 км: представлено новий преміальний електромобіль BYD (фото)

У лінійці оновленого BYD Denza Z9 поповнення — до ліфтбека GT приєднався седан S. Преміальна модель багато оснащена і доступна у версіях потужністю до 1210 сил.

Новий BYD Denza Z9 S вийде на китайський ринок найближчим часом за ціною приблизно від $40 000. Подробиці седана розкрили на сайті CarNewsChina.

Седан доступний у версіях потужністю до 1210 сил Фото: autohome.com.cn

Електромобіль BYD Denza Z9 S відрізняється від побратима не лише іншим силуетом з вираженим багажником. У нього дещо тонші фари та ліхтарі, інакший передній бампер, а також звичайні (а не висувні) дверні ручки. До того ж, седан дещо менший за розмірами.

Габарити BYD Denza Z9 S:

довжина — 5090 мм;

ширина — 1980 мм;

висота — 1490 мм;

колісна база — 3025 мм.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: autohome.com.cn

У салоні відмінностей від ліфтбека BYD Denza Z9 GT значно менше. Електрокар отримав цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Комплектація включає проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, систему напівавтономного руху, електропривід, вентиляцію і масаж сидінь.

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Седан BYD Denza Z9 S дебютує в задньопривідних версіях потужністю 435 та 503 к. с., а також у 1210-сильному повнопривідному варіанті. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Авто отримало пневмопідвіску та керовані задні колеса.

Електрокар багато оснащений Фото: autohome.com.cn

Електромобіль BYD Denza Z9 S отримав батарею ємністю 102,3 кВт∙год. Запас ходу становить 920 км із заднім приводом та 780 км — із повним.

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