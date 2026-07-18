Очікується в Україні: дебютував 970-сильний сімейний електрокросовер від Huawei (фото)

Лінійку Avatr 07 поповнила сімейна модифікація L. Електрокросовер доступний у версіях потужністю до 970 сил із запасом ходу до 725 км.

Електромобіль виходить на внутрішній китайський ринок, а ціна Avatr 07 становить від 249 900 до 279 900 юанів ($36 900 – 41 300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокросовер у анфас повторює стандартний Avatr 07, проте має іншу задню частину з вищим дахом та меншим кутом нахилу стійок. До того ж, він трохи більший за розмірами.

Avatr 07L пропонують у версіях на 415 і 970 сил Фото: Huawei

Габарити Avatr 07L 2026:

довжина — 4910 мм;

ширина – 1980 мм;

висота – 1650 мм;

колісна база – 2990 мм.

Це дозволило зробити новий Avatr 07L просторішим усередині. При цьому компонування салону не змінилося: електрокросовер зберігає приплюсне кермо, вузький екран на всю ширину передньої панелі та великий центральний тачскрін. Двері та сидіння оснащені електроприводом, а базова комплектація також включає пневмопідвіску та систему напівавтономного руху.

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В авто змінена задня частина Фото: Huawei

Електромобіль Avatr 07L дебютував у 415-сильній задньопривідній та 970-сильній повнопривідній версіях. Розгін до 100 км/год займає, відповідно, 5,9 та 3,7 с.

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Акумулятор ємністю 89,3 кВт·год забезпечує запас ходу 725 км із заднім приводом та 650 км — із повним. Пізніше з’явиться плагін-гібрид із бензиновим генератором.

На всю ширину передньої частини розтягнуто екран Фото: Huawei

Новий Avatr 07L має всі шанси з’явитися в Україні, адже на нашому ринку офіційно представлений цей китайський бренд, створений спільно компаніями Huawei та Changan. Стандартний кросовер Avatr 07 у нас уже продається.

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