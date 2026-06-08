Розкіш по-китайськи: розсекречено люксовий мінівен від Huawei за $100 000 (фото)

Опубліковано офіційні фото Maextro V800. Дорогий преміальний мінівен має розкішний салон і отримав електрифіковану установку потужністю понад 500 сил.

Новий Maextro V800 презентують найближчим часом і він надійде в продаж у другій половині нинішнього року за ціною понад $100 000. Про це повідомляє сайт Autohome.

5,4-метрове авто розробили спільно JAC Huawei Фото: JAC

Як і всі моделі нового бренду, мінівен Maextro V800 є спільною розробкою JAC та Huawei. Автомобіль використовує платформу представницького седана Maextro S800.

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Мінівен вирізняється високим капотом, відсутністю решітки радіатора та Г-подібними діодними фарами. У нього двоколірне забарвлення та чимало хрому в оздобленні.

Мінівен оснастили 530-сильною установкою Фото: JAC

Розміри Maextro V800 2026:

довжина — 5495 мм;

ширина — 2006 мм;

висота — 1850 мм;

колісна база — 3430 мм;

маса — 3195 кг.

Салон оздобили шкірою і деревом Фото: JAC

Салон Maextro V800 оздоблений шкірою, деревом та кришталем, а підсвічування стелі імітує зоряне небо — як у Rolls-Royce. Модель запропонують у версіях на 4 та 7 місць. Оснащення включатиме столики і тачскріни для задніх пасажирів, холодильник, електроприводи сидінь і зсувних дверей, вентиляцію і масаж крісел.

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Підсвічування стелі імітує зоряне небо Фото: JAC

Новий Maextro V800 отримає 1,5-літровий турбодвигун та пару електромоторів, які сумарно розвивають 530 сил. Велика батарея на 63,2 кВт∙год дозволить проїхати 275 км на електротязі.

Між іншим, спеціалісти Maextro допоможуть створити новий Maserati.

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