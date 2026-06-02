8 місць і витрата 4,2 л/100 км: дебютував незвичний сімейний Suzuki за $24 000 (фото)
В Японії презентували новий Suzuki Landy. Мінівен має просторий салон і оснащений економною гібридною установкою від Toyota Prius.
Мінівен Suzuki Landy пройшов модернізацію і виходить на японський ринок за ціною від 3 845 600 єн ($24 000). Про авто розповіли на офіційному сайті Suzuki.
Suzuki Landy — 4,7-метровий мінівен на базі Toyota Noah. Саме тому авто вирізняється нетиповим для Suzuki рубаним дизайном. Оновлена модель пізнається за інакшою решіткою радіатора, зміненою діодною оптикою та обвісом.
Suzuki Landy отримав нову восьмимісну версію (семимісний варіант також залишився в лінійці). Крісла другого ряду можуть їздити по спеціальних рейках. У салоні покращили оздоблення та встановили покращений цифровий щиток приладів.
В якості опції доступна навігаційна система із сенсорним дисплеєм на 7 або 9 дюймів. Комплектація включає роздільний клімат-контроль, круїз-контроль та камери кругового огляду.
Із лінійки зникла бензинова версія, тому новий Suzuki Landy пропонують виключно з 1,8-літровою гібридною установкою на 140 сил, знайомою за Toyota Prius. Середня витрата пального становить 4,2 л на 100 км із переднім приводом та 4,5 л на 100 км — із повним.
