8 мест и расход 4,2 л/100 км: дебютировал необычный семейный Suzuki за $24 000 (фото)

В Японии презентовали новый Suzuki Landy. Минивэн имеет просторный салон и оснащен экономной гибридной установкой от Toyota Prius.

Минивэн Suzuki Landy прошел модернизацию и выходит на японский рынок по цене от 3 845 600 иен ($24 000). Об авто рассказали на официальном сайте Suzuki.

Фото: Suzuki

Suzuki Landy — 4,7-метровый минивэн на базе Toyota Noah. Именно поэтому авто отличается нетипичным для Suzuki рубленым дизайном. Обновленная модель узнается по иной решетке радиатора, измененной диодной оптике и обвесу.

Фото: Suzuki

Suzuki Landy получил новую восьмиместную версию (семиместный вариант также остался в линейке). Кресла второго ряда могут ездить по специальным рельсам. В салоне улучшили отделку и установили улучшенный цифровой щиток приборов.

В качестве опции доступна навигационная система с сенсорным дисплеем на 7 или 9 дюймов. Комплектация включает раздельный климат-контроль, круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Фото: Suzuki

Из линейки исчезла бензиновая версия, поэтому новый Suzuki Landy предлагают исключительно с 1,8-литровой гибридной установкой на 140 сил, знакомой по Toyota Prius. Средний расход топлива составляет 4,2 л на 100 км с передним приводом и 4,5 л на 100 км — с полным.

