Бюджетный вариант: Suzuki представила практичное семейное авто за $8400 (видео)

В Японии дебютировал новый Suzuki Every. Субкомпактный минивэн доступен в бензиновых и электрических версиях.

Минивэн Suzuki Every прошел модернизацию и выходит на домашний рынок по цене от 1 343 100 иен ($8400) за бензиновую версию и 3 146 000 иен ($19 800) — за электрическую. Об авто рассказали на официальном сайте Suzuki.

3,4-метровый Suzuki Every относится к сегменту кей-каров — субкомпактных городских авто. Нынешнее поколение модели выпускается с 2015 года и это не первое его обновление.

Важно

300 сил и расход 1,4 л/100 км: на рынок выходит флагман Suzuki на базе Toyota RAV4 (фото)

Новый Suzuki Every сохраняет угловатый дизайн с крупными фарами, а отличить его можно по измененной решетке радиатора и иному переднему бамперу с увеличенным воздухозаборником.

Автомобилю изменили переднюю часть Фото: Suzuki

В салоне Suzuki Every 2026 стандартной стала цифровая панель приборов, а центральный тачскрин увеличили до 9 дюймов в диагонали. Кроме стандартной четырехместной версии, можно выбрать компактный автодом с двумя спальными местами.

Відео дня

В салоне установили новые экраны Фото: Suzuki

Базовая комплектация включает кондиционер, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности, а за доплату доступны камеры кругового обзора, электропривод сдвижных дверей, подогрев сидений и руля.

Салон рассчитан на четыре человека Фото: Suzuki

Новый Suzuki Every предлагается с 660-сильными бензиновыми двигателями на 49 и 64 л. с. Он доступен с механической КПП или вариатором, задним или полным приводом. Электромобиль Suzuki e-Every также 64-сильный и имеет запас хода в 257 км.

Между прочим, недавно на рынок вышел самый мощный и быстрый минивэн в мире.

Также Фокус рассказывал о доступном кроссовере Nissan за $11 000 на базе Duster.