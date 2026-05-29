Stellantis представив недорогий сімейний електромобіль із запасом ходу 700 км (фото)

На автошоу в Гонконгу презентували новий Leapmotor D99. Великий сімейний мінівен багато оснащений і має запас ходу до 700 км.

Мінівен Leapmotor D99 вийде на китайський ринок влітку, а пізніше очікується його експорт. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Співвласником бренду Leapmotor є концерн Stellantis і саме він останнім часом активно займається виводом недорогих моделей на європейський ринок.

Електрокар запас ходу в 700 км Фото: Stellantis

Новий Leapmotor D99 — обтічний мінівен завдовжки понад 5 метрів. У нього великий кут нахилу лобового скла і вертикальні задні стійки, а тоненькі фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами.

Мінівен представили у семимісному виконанні, причому крісла перших двох рядів отримали електропривід, підігрів і вентиляцію. Сидіння другого ряду можна ще й розвертати.

Мінівен багато оснащений Фото: Stellantis

На передній панелі встановили вузький цифровий щиток приладів і великий центральний тачскрін, є й проєкція на лобове скло. Також комплектація включає панорамний дах, роздільний клімат-контроль, камери кругового огляду і систему напівавтономного руху.

Електромобіль Leapmotor D99 пропонують у версіях потужністю 241 і 308 сил. Батарея на 115 кВт∙год забезпечує запас ходу в 700 км, а 1000-вольтне обладнання забезпечує надшвидку зарядку.

Крісла перших двох рядів мають електропривід і вентиляцію Фото: autohome.com.cn Сидіння другого ряду розвертаються Фото: autohome.com.cn

Крім того, пропонують плагін-гібрид Leapmotor D99 із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 136 к. с. та двома електромоторами сумарною потужністю 272 к. с. Батарея на 80 кВт∙год дозволяє подолати 352 км на електротязі.

