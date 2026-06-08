Роскошь по-китайски: рассекречен люксовый минивэн от Huawei за $100 000 (фото)

Опубликованы официальные фото Maextro V800. Дорогой премиальный минивэн имеет роскошный салон и получил электрифицированную установку мощностью более 500 сил.

Новый Maextro V800 презентуют в ближайшее время и он поступит в продажу во второй половине нынешнего года по цене более $100 000. Об этом сообщает сайт Autohome.

5,4-метровое авто разработали совместно JAC Huawei Фото: JAC

Как и все модели нового бренда, минивэн Maextro V800 является совместной разработкой JAC и Huawei. Автомобиль использует платформу представительского седана Maextro S800.

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Минивэн отличается высоким капотом, отсутствием решетки радиатора и Г-образными диодными фарами. У него двухцветная окраска и много хрома в отделке.

Минивэн оснастили 530-сильной установкой Фото: JAC

Размеры Maextro V800 2026:

длина — 5495 мм;

ширина — 2006 мм;

высота — 1850 мм;

колесная база — 3430 мм;

масса — 3195 кг.

Салон отделали кожей и деревом Фото: JAC

Салон Maextro V800 отделан кожей, деревом и хрусталем, а подсветка потолка имитирует звездное небо — как у Rolls-Royce. Модель предложат в версиях на 4 и 7 мест. Оснащение будет включать столики и тачскрины для задних пассажиров, холодильник, электроприводы сидений и сдвижных дверей, вентиляцию и массаж кресел.

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Подсветка потолка имитирует звездное небо Фото: JAC

Новый Maextro V800 получит 1,5-литровый турбодвигатель и пару электромоторов, которые суммарно развивают 530 сил. Большая батарея на 63,2 кВт∙ч позволит проехать 275 км на электротяге.

Между прочим, специалисты Maextro помогут создать новый Maserati.

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