Ездит боком и стоит $140 000: в Украину привезли китайский Rolls-Royce (видео)

В Украину приехал новый Maextro S800. Один из самых роскошных китайских автомобилей имеет дорогой салон, способен ездить боком и расходует 3,1 л на 100 км.

Представительский седан Maextro S800 заметили в Киеве. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Цена Maextro S800 в Украину стартует с $140 000. Китайскую модель, которую позиционируют как более доступную альтернативу Rolls-Royce, Bentley и Maybach, привезли неофициально. Авто является совместной разработкой JAC и Huawei.

Новый Maextro S800 — большой 5,5-метровый седан с солидным дизайном. В его отделке немало хрома, а салон отделан дорогой кожей Nappa и деревом. Подсветка потолка имитирует звездное небо — как у Rolls-Royce.

Седан выпускают в мощных плагин-гибридных версиях

На всю ширину передней панели установлен дисплей, еще один монитор есть для задних пассажиров. Все кресла имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Кроме того, комплектация включает четырехзонный климат-контроль, акустику с 43 динамиками, систему полуавтономного движения, холодильник и сейф со сканером отпечатков пальцев. Покупателям дарят фирменные бокалы.

Авто расходует 3,1 л на 100 км

Седан Maextro S800 предлагают в 1,5-литровых плагин-гибридных версиях мощностью 686 и 1119 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3-4,8 с.

Салон отделан кожей и деревом

Батарея на 65 кВт∙ч позволяет проехать 365-400 км на электротяге, а средний расход топлива составляет 3,1 л/100 км. Кроме того, новый Maextro S800 получил пневмоподвеску и управляемые задние колеса, которые позволяют двигаться боком.

Задние сиденья получили электропривод, вентиляцию и массаж

