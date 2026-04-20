580 сил и нет заднего стекла: в Харькове засветился стильный электрокар от Huawei (фото)

В Харькове появился новый Avatr 12. Футуристический электромобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и проехать 650 км без подзарядки.

Седан Avatr 12 из Харькова — одно из первых официальных авто этой модели в Украине. Фотографии оригинального электрокара прислал Фокусу его владелец.

Большой седан отличается элегантным обтекаемым дизайном Фото: Фокус

Премиальный китайский бренд Avatr — совместный проект корпораций Changan, Huawei и CATL. С 2025 года он официально представлен на украинском рынке и продает четыре модели. Цена Avatr 12 в Украине стартует с 2 611 740 гривен.

Новый Avatr 12 — пятиметровый седан Е-класса со стремительным обтекаемым силуэтом и тоненькими диодными фарами. Сзади установлен выдвижной спойлер. "Фишки" авто — отсутствие заднего стекла и камеры вместо зеркал.

Авто не имеет заднего стекла Фото: Фокус

В салоне Avatr 12 установлен приплюснутый руль, узкий дисплей на всю ширину передней панели и 15,6-дюймовый центральный тачскрин. Есть и отдельные мониторы для задних пассажиров. В отделке использована кожа Nappa.

В салоне на всю ширину передней панели растянули экран на всю ширину Фото: Huawei

Именно это авто в топовой комплектации Master (от 2 888 840 гривен) получило панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, мощную акустику Meridian, видео регистратор, систему полуавтономного движения, электроприводы кресел, рулевой колонки и крышки багажника. Как передние, так и задние сиденья получили подогрев, вентиляцию и массаж.

Электромобиль Avatr 12 Master оснащен полноприводной установкой на 580 л.с. и 650 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить 220 км/ч.

Вместо зеркал установлены камеры Фото: Фокус

Батарея емкостью 94,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 650 км. В арсенале авто — пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы.

