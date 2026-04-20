580 сил і немає заднього скла: у Харкові засвітився стильний електрокар від Huawei (фото)

У Харкові з’явився новий Avatr 12. Футуристичний електромобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 3,9 с та проїхати 650 км без підзарядки.

Седан Avatr 12 із Харкова — одне з перших офіційних авто цієї моделі в Україні. Світлини оригінального електрокара прислав Фокусу його власник.

Великий седан вирізняється елегантним обтічним дизайном Фото: Фокус

Преміальний китайський бренд Avatr – спільний проєкт корпорацій Changan, Huawei та CATL. Із 2025 року він офіційно представлений на українському ринку та продає чотири моделі. Ціна Avatr 12 в Україні стартує з 2 611 740 гривень.

Новий Avatr 12 – п’ятиметровий седан Е-класу зі стрімким обтічним силуетом та тоненькими діодними фарами. Ззаду ввстановлено висувний спойлер. "Фішки" авто – відсутність заднього скла та камери замість дзеркал.

Авто не має заднього скла Фото: Фокус

У салоні Avatr 12 встановлено приплюснуте кермо, вузький дисплей на всю ширину передньої панелі та 15,6-дюймовий центральний тачскрін. Є і окремі монітори для задніх пасажирів. В оздобленні використано шкіру Nappa.

У салоні на всю ширину передньої панелі розтягнули екран Фото: Huawei

Конкретно це авто в топовій комплектації Master (від 2 888 840 гривень) отримало панорамний дах, двозонний клімат-контроль, потужну акустику Meridian, відео реєстратор, систему напівавтономного руху, електроприводи крісел, кермової колонки та кришки багажника. Як передні, так і задні сидіння отримали підігрів, вентиляцію та масаж.

У Києві засвітився рідкісний 700-сильний Range Rover за 23 мільйони на "бляхах" (фото)

Електромобіль Avatr 12 Master оснащений повнопривідною установкою на 580 к. с. і 650 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,9 с і розвинути 220 км/год.

Замість дзеркал встановлені камери Фото: Фокус

Батарея ємністю 94,5 кВт∙год забезпечує запас ходу до 650 км. В арсеналі авто – пневмопідвіска та адаптивні амортизатори.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили найдоступніший електромобіль Avatr, який є конкурентом Tesla Model 3.

Також Фокус розповідав про швидкісний 800-сильний суперкар Ferrari у столиці. Він здатен розвинути 340 км/год.