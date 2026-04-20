Їздить боком і коштує $140 000: в Україну привезли китайський Rolls-Royce (відео)

В Україну приїхав новий Maextro S800. Один із найрозкішніших китайських автомобілів має дорогий салон, здатен їздити боком і витрачає 3,1 л на 100 км.

Представницький седан Maextro S800 помітили в Києві. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Ціна Maextro S800 в Україну стартує з $140 000. Китайську модель, яку позиціонують як доступнішу альтернативу Rolls-Royce, Bentley і Maybach, привезли неофіційно. Авто є спільною розробкою JAC і Huawei.

Новий Maextro S800 — великий 5,5-метровий седан із солідним дизайном. В його оздобленні чимало хрому, а салон оздоблений дорогою шкірою Nappa та деревом. Підсвічування стелі імітує зоряне небо — як у Rolls-Royce.

Седан випускають у потужних плагін-гібридних версіях Фото: Topcars UA

На всю ширину передньої панелі встановлено дисплей, ще один монітор є для задніх пасажирів. Усі крісла мають електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж. Крім того, комплектація включає чотиризонний клімат-контроль, акустику з 43 динаміками, систему напівавтономного руху, холодильник і сейф зі сканером відбитків пальців. Покупцям дарують фірмові бокали.

Авто витрачає 3,1 л на 100 км Фото: JAC

Седан Maextro S800 пропонують в 1,5-літрових плагін-гібридних версіях потужністю 686 та 1119 сил. Розгін до 100 км/год займає 4,3-4,8 с.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: JAC

Батарея на 65 кВт∙год дозволяє проїхати 365-400 км на електротязі, а середня витрата пального складає 3,1 л/100 км. Крім того, новий Maextro S800 отримав пневмопідвіску та керовані задні колеса, які дозволяють рухатися боком.

Задні сидіння отримали електропривід, вентиляцію і масаж Фото: JAC

