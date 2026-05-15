Китайцы помогут Maserati в создании нового электрокара

Итальянский автопроизводитель Maserati намерен создать свой первый электрокар и сейчас ведет переговоры с компаниями Huawei и JAC о разработке и производстве новых моделей в Китае на основе китайских технологий.

В результате этого партнерства будет выпускаться автомобиль в различных версиях для разных рынков, сообщает CnEVPost.

В 2020 году в Maserati заявили, что будут разрабатывать, проектировать и производить все свои новые модели в Италии и даже представили амбициозный план электрификации. Однако идея не увенчалась успехом, а продажи автомобилей бренда резко упали, что заставило производителя искать новые рынки и новых партнеров.

Что касается сотрудничества с китайскими компаниями, то предполагается, что каждый участник будет играть свою роль. JAC будет предоставлять услуги НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и производить автомобиль, используя основные технологии Huawei, а дизайн и брендирование моделей будут осуществляться Maserati.

За пределами Китая автомобили будут продаваться под маркой Maserati, а на внутреннем рынке — под брендом Maextro.

Maextro — это люксовый бренд в Китае. В конце прошлого года компания выпустила свой 10-тысячный седан Maextro S800, стартовая цена которого составляет чуть более $100 000. Это электромобиль, доступный с дополнительным аккумулятором, что, по крайней мере, соответствует планам Maserati по электрификации.

Maextro S800 уже называют китайским Maybach

Несмотря на то, что формального соглашения между итальянским и китайскими автопроизводителями еще нет, исследования и разработки уже идут полным ходом.

В прошлом году ходили слухи, что автоконцерн Stellantis, в состав которого входит Maserati, пытался его продать, хотя последний опровергал эту информацию.

Как отмечается, продажи марки упали на 57% в 2024 году: с 26 600 проданных автомобилей в 2023-м до всего 11 300 в следующем году. В 2025 году продажи снизились до 11 127 единиц. Эти цифры выглядят удручающе по сравнению с пиковыми продажами Maserati в 2017 году, когда было продано 49 000 автомобилей, и многие аналитики авторынка задаются вопросом, есть ли у Maserati будущее.

