Убегал от полиции и устроил крупное ДТП: в Киеве задержали водителя Maserati (видео)

Серьезное ДТП в Киеве имело место сегодня, 6 мая. Причинил его водитель Maserati, который отказался от теста на алкоголь и пытался убежать от полиции.

ДТП произошло в Печерском районе столицы вблизи Ботанического сада имени Н. Гришко. Подробности инцидента и видео с нагрудных камер правоохранителей обнародовала на своей странице в Facebook Патрульная полиция Киева.

Сообщается, что инспекторы полиции во время патрулирования обнаружили Maserati Ghibli, который остановился прямо посреди дороги. У водителя во время общения обнаружили признаки опьянения, однако он отказался от теста на алкоголь и во время составления админпротокола решил убежать от полиции.

Во время погони водитель Maserati не справился с управлением и врезался в три припаркованных автомобиля. В результате столкновения пострадал водитель Kia и его пришлось госпитализировать.

Видео с последствиями аварии опубликовали в паблике "Киев Оперативный". Автомобили серьезно повреждены, что свидетельствует о немалой силе удара.

В аварии повреждены четыре автомобиля Фото: Национальная полиция

Полиция задержала водителя Maserati Ghibli на месте ДТП и оформила протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

