Китайці допоможуть Maserati у створенні нового електрокара

Італійський автовиробник Maserati має намір створити свій перший електрокар і зараз веде переговори з компаніями Huawei і JAC про розробку і виробництво нових моделей у Китаї на основі китайських технологій.

У результаті цього партнерства буде випускатися автомобіль у різних версіях для різних ринків, повідомляє CnEVPost.

У 2020 році в Maserati заявили, що розроблятимуть, проєктуватимуть і вироблятимуть усі свої нові моделі в Італії і навіть представили амбітний план електрифікації. Однак ідея не увінчалася успіхом, а продажі автомобілів бренду різко впали, що змусило виробника шукати нові ринки і нових партнерів.

Що стосується співпраці з китайськими компаніями, то передбачається, що кожен учасник відіграватиме свою роль. JAC надаватиме послуги НДДКР (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи) і вироблятиме автомобіль, використовуючи основні технології Huawei, а дизайн і брендування моделей здійснюватимуть Maserati.

За межами Китаю автомобілі продаватимуться під маркою Maserati, а на внутрішньому ринку — під брендом Maextro.

Maextro — це люксовий бренд у Китаї. Наприкінці минулого року компанія випустила свій 10-тисячний седан Maextro S800, стартова ціна якого становить трохи більше $100 000. Це електромобіль, доступний з додатковим акумулятором, що, принаймні, відповідає планам Maserati щодо електрифікації.

Maextro S800 вже називають китайським Maybach

Незважаючи на те, що формальної угоди між італійським і китайськими автовиробниками ще немає, дослідження і розробки вже тривають повним ходом.

Минулого року ходили чутки, що автоконцерн Stellantis, до складу якого входить Maserati, намагався його продати, хоча останній спростовував цю інформацію.

Як зазначається, продажі марки впали на 57% у 2024 році: з 26 600 проданих автомобілів у 2023-му до всього 11 300 наступного року. У 2025 році продажі знизилися до 11 127 одиниць. Ці цифри виглядають гнітюче порівняно з піковими продажами Maserati у 2017 році, коли було продано 49 000 автомобілів, і багато аналітиків авторинку гадають, чи є у Maserati майбутнє.

