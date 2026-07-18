Ожидается в Украине: дебютировал 970-сильный семейный электрокроссовер от Huawei (фото)

Линейка Avatr 07 пополнилась семейной модификацией L. Электрокроссовер доступен в версиях мощностью до 970 сил с запасом хода до 725 км.

Электромобиль поступает на внутренний китайский рынок, а цена Avatr 07 составляет от 249 900 до 279 900 юаней ($36 900 – 41 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокроссовер в анфас повторяет стандартную модель Avatr 07, однако отличается задней частью с более высокой крышей и меньшим углом наклона стоек. Кроме того, он немного больше по размерам.

Avatr 07L предлагается в версиях мощностью 415 и 970 сил Фото: Huawei

Габариты Avatr 07L 2026:

длина — 4910 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1650 мм;

колесная база — 2990 мм.

Это позволило сделать новый Avatr 07L более просторным внутри. При этом компоновка салона не изменилась: электрокроссовер сохранил приплюснутый руль, узкий экран на всю ширину передней панели и большой центральный тачскрин. Двери и сиденья оснащены электроприводом, а базовая комплектация также включает пневмоподвеску и систему полуавтономного движения.

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В автомобиле изменена задняя часть Фото: Huawei

Электромобиль Avatr 07L дебютировал в 415-сильной заднеприводной и 970-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает, соответственно, 5,9 и 3,7 с.

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Аккумулятор емкостью 89,3 кВт·ч обеспечивает запас хода 725 км с задним приводом и 650 км — с полным. Позже появится плагин-гибрид с бензиновым генератором.

Экран растянут на всю ширину передней части Фото: Huawei

Новый Avatr 07L вполне может появиться в Украине, ведь на нашем рынке официально представлен этот китайский бренд, созданный совместно компаниями Huawei и Changan. Стандартный кроссовер Avatr 07 у нас уже продается.

Кстати, недавно были представлены новые электромобили BYD — компактный городской автомобиль и премиальный седан.

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