На украинский рынок выходит флагманский электрокроссовер MG с запасом хода 530 км (фото)

В Украине появится новый MG S6 EV. Этот недорогой семейный электрокроссовер отличается высокой мощностью, имеет просторный багажник и способен преодолеть более 500 км без подзарядки.

Электромобиль MG S6 EV поступит в продажу в Украине с июля. Об этом сообщили на сайте украинского импортера MG.

4,7-метровый кроссовер MG S6 — самый большой электромобиль марки, сменивший модель Marvel R. Он отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом" и двухуровневыми фарами.

Запас хода MG S6 EV составляет 530 км Фото: MG

В салоне MG S6 EV установлены цифровая приборная панель и 12,8-дюймовый сенсорный экран. Электрокроссовер отличается просторным салоном и имеет большой багажник объемом 674–1910 л.

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Цена MG S6 в Украине начинается с 1 522 240 гривен, а базовая комплектация Comfort довольно богатая — 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, подогрев сидений и руля, камеру заднего вида, парктроник, навигацию, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

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Электрокроссовер отличается богатым оснащением Фото: MG

Версия Luxury (от 1 624 053 гривен) оснащена 20-дюймовыми дисками, панорамной крышей, отделкой кожей и алькантарой, камерами кругового обзора, вентиляцией сидений, электропривод сидений и дверей багажника.

Новый MG S6 EV доступен в 244-сильной заднеприводной и 362-сильной полноприводной версиях. Более мощная версия способна разгоняться до 100 км/ч за 5,1 с.

Объем багажника составляет 674–1910 л Фото: MG

Батарея емкостью 77 кВт∙ч обеспечивает запас хода 530 км с задним приводом и 485 км — с полным. Быстрая зарядка до 80 % занимает 38 минут, также предусмотрен режим "повербанк".

Кстати, недавно в MG представили недорогой аналог Porsche Taycan с запасом хода 650 км.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что компания MG выпустила на рынок электрокроссовер с полутвердотельной батареей.