Стильный флагман: недорогой аналог Porsche Taycan от MG показали перед презентацией (фото)
Стали известны подробности о новой MG 07. Эта стильная недорогая модель появится на рынке в электрической и подключаемой гибридной версиях.
Новый MG 07 будет представлен во второй половине 2026 года, а в Китае его цена составит от 150 000 до 200 000 юаней (22 200–29 500 долларов). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Седан-фастбэк является преемником флагманской модели MG 7, хотя в первое время обе модели могут выпускаться параллельно. MG 07 отличается элегантным обтекаемым дизайном в стиле Porsche Taycan с изогнутой крышей, плавными формами кузова, выраженным "носом" и заостренной задней частью.Важно
Салон MG 07 пока не показали, однако на фото видно, что внутри установлен большой тачскрин. Кроме того, для автомобиля анонсирована система полуавтономного вождения Momenta R7 с лидаром.
Модель будет предлагаться в двух вариантах. Электромобиль MG 07 получит 240-сильный двигатель на задней оси и аккумулятор емкостью 67 кВт·ч, а его запас хода составит 610–650 км.
Плагин-гибрид MG 07 будет оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 111 л. с. и 207-сильным электродвигателем. Батарея емкостью 30 кВт∙ч позволит проехать 185 км в электрическом режиме.
Кстати, на украинский рынок выходит самый большой электрокроссовер MG с запасом хода более 500 км.
Также "Фокус" сообщал, что MG выпустила электрокроссовер с полутвердотельной батареей.