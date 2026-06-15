Стильний флагман: недорогий аналог Porsche Taycan від MG показали до презентації (фото)

Розкрито подробиці нового MG 07. Стильна недорога модель вийде на ринок в електричній та плагін-гібридній версіях.

Новий MG 07 презентують у другій половині 2026 року і в Китаї він коштуватиме від 150 000 до 200 000 юанів ($22 200 — 29 500). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

MG 07 запропонують в електричному та плагін-гібридному виконанні Фото: MG

Седан-фастбек є наступником флагманського MG 7, хоча перший час дві моделі можуть випускати паралельно. MG 07 вирізняється елегантним обтічним дизайном у стилі Porsche Taycan із вигнутим дахом, плавними формами кузова, вираженим "носом" та загостреною задньою частиною.

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Салон MG 07 ще не показали, проте на фото видно, що всередині встановлено великий тачскрін. Крім того, для авто анонсовано систему напівавтономного руху Momenta R7 з лідаром.

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Модель запропонують у двох варіантах. Електромобіль MG 07 отримає 240-сильний мотор на задній вісі та батарею ємністю 67 кВт∙год, а його запас ходу складе 610-650 км.

MG 07 вирізняється елегантним дизайном Фото: MG

Плагін-гібрид MG 07 оснастять 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 111 к. с. та 207-сильним електромотором. Батарея ємністю 30 кВт∙год дозволить проїхати 185 км в електричному режимі.

Між іншим, на український ринок виходить найбільший електрокросовер MG із запасом ходу понад 500 км.

Також Фокус писав, що MG випустили електрокросовер із напівтвердотілою батареєю.