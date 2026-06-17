На український ринок виходить флагманський електрокросовер MG із запасом ходу 530 км (фото)

В Україні з'явиться новий MG S6 EV. Недорогий сімейний електрокросовер потужний, має великий багажник і може проїхати понад 500 км без підзарядки.

Електромобіль MG S6 EV надійде у продаж в Україні з липня. Про нього розповіли на сайті українського імпортера MG.

4,7-метровий кросовер MG S6 — найбільший електрокар марки, який змінив модель Marvel R. Він вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом" і дворівневими фарами.

Запас ходу MG S6 EV сягає 530 км Фото: MG

У салоні MG S6 EV встановили цифровий щиток приладів та 12,8-дюймовий тачскрін. Електрокросовер просторий усередині та має великий багажник об'ємом 674-1910 л.

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Ціна MG S6 в Україні стартує з 1 522 240 гривень, а базова комплектація Comfort доволі багата — 19-дюймові диски, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, датчики світла і дощу, підігрів крісел керма, камеру заднього виду, парктронік, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

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Електрокросовер багато оснащений Фото: MG

Варіант Luxury (від 1 624 053 гривень) отримав 20-дюймові диски, панорамний дах, оздоблення шкірою та алькантарою, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, електропривід крісел та дверей багажника.

Новий MG S6 EV доступний у 244-сильній задньопривідній та 362-сильній повнопривідній версіях. Потужніший варіант здатен розігнатися до 100 км/год за 5,1 с.

Об'єм багажника становить 674-1910 л Фото: MG

Батарея ємністю 77 кВт∙год забезпечує запас ходу 530 км із заднім приводом і 485 км — з повним. Швидка зарядка на 80% займає 38 хвилин, також є режим повербанка.

До речі, нещодавно MG розсекретили недорогий аналог Porsche Taycan із запасом ходу 650 км.

Також Фокус писав, що MG вивели на ринок електрокросовер із напівтвердотілою батареєю.