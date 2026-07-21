Мощный и очень роскошный: представлен новый кроссовер Maybach (фото)

Линейку обновленного Mercedes-Benz GLS пополнила топовая роскошная версия Maybach. Кроссовер преобразился как снаружи, так и внутри, а также стал более мощным.

Новый Mercedes-Maybach GLS 680 поступит в продажу до конца года по цене примерно от 185 000 долларов. Подробности о новинке были опубликованы на сайте немецкого автопроизводителя.

Фонари украсили трехлучевыми звездами Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-Maybach GLS 680 стал более выразительным: кроссовер получил более широкую радиаторную решетку с подсветкой и более крупные фары. Также были изменены бамперы и задние фонари. Кстати, оптику украсили логотипами Mercedes. Кроме того, предлагаются новые кованые диски диаметром 22 или 23 дюйма.

На всю переднюю панель растянули трехсекционный экран Фото: Mercedes-Benz

Главное изменение в салоне Mercedes-Maybach GLS 680 — трёхсекционный дисплей, занимающий всю ширину приборной панели. Как и раньше, в отделке использованы дорогая кожа и дерево, а на втором ряду установлены два отдельных кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией, массажем и выдвижными подставками для ног.

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В комплектацию Mercedes-Maybach GLS 680 также входят четырехзонный климат-контроль, холодильник, откидные столики и аудиосистема Burmester мощностью 710 Вт с 15 динамиками.

Сзади установлены отдельные кресла с электроприводом и функцией массажа Фото: Mercedes-Benz

Вслед за стандартной версией Mercedes GLS кроссовер Maybach получил 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом нового поколения, мощность которого выросла до 612 к. с. и 850 Н∙м. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Кстати, недавно в Украину привезли эксклюзивный кабриолет Maybach за 14 миллионов гривен.

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