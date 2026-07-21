Потужний і дуже розкішний: презентовано новий кросовер Maybach (фото)

Лінійку оновленого Mercedes-Benz GLS поповнив топовий розкішний варіант Maybach. Кросовер змінився зовні та всередині, а також став потужнішим.

Новий Mercedes-Maybach GLS 680 надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від $185 000. Подробиці новинки розкрили на сайті німецького автовиробника.

Ліхтарі прикрасили трипроменевими зірками Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-Maybach GLS 680 став виразнішим, адже кросовер отримав ширшу радіаторну решітку з підсвічуванням та крупніші фари. Також змінено бампери і ліхтарі. До речі, оптику прикрасили логотипами Mercedes. Крім того, пропонують нові ковані диски діаметром 22 або 23 дюйми.

На всю передню панель розтягнули трисекційний екран Фото: Mercedes-Benz

Головна зміна в салоні Mercedes-Maybach GLS 680 — трисекційний дисплей на всю ширину передньої панелі. Як і раніше, в оздобленні використали дорогі шкіру та дерево, а на другому ряді встановили два окремі крісла з електроприводом, підігрівом, вентиляцією, масажем і висувними підставками для відпочинку ніг.

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Комплектація Mercedes-Maybach GLS 680 також включає чотиризонний клімат-контроль, холодильник, розкладні столики та 710-ватну акустику Burmester із 15 динаміками.

Ззаду встановлені окремі крісла з електроприводом і масажем Фото: Mercedes-Benz

Услід за стандартним Mercedes GLS кросовер Maybach отримав 4,0-літровий V8 твін-турбо нового покоління, віддача якого зросла до 612 к. с. і 850 Н∙м. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

До речі, нещодавно в Україну привезли ексклюзивний кабріолет Maybach за 14 мільйонів гривень.

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