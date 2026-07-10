Сімейні гіганти: розсекречено новітні кросовери Xiaomi із бензиновим двигуном (фото)

Xiaomi запускає нову лінійку сімейних кросоверів SkyNomad. Автомобілі просторі всередині та отримають плагін-гібридні установки.

Нові Xiaomi SkyNomad N70 і N90 вийдуть на ринок до кінця року та стануть першими моделями з двигунами внутрішнього згоряння. Про це повідомляє сайт Autohome.

Xiaomi SkyNomad комплектуватимуть плагін-гібридними установками Фото: Xiaomi

Дизайн SkyNomad N70 і N90 не такий, як в інших моделей Xiaomi, адже він кутастий. У кросоверів високий капот, крупні фари та товсті задні стійки.

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Кросовер Xiaomi SkyNomad N70 сягає 4960 мм завдовжки, 1998 мм завширшки та 1765 мм заввишки при колісній базі 2950 мм. N90 — його подовжена (5285 мм) версія із колісною базою 3080 мм.

Короткий Xiaomi SkyNomad N70 Фото: Xiaomi

У салоні встановили цифровий щиток приладів та великий центральний тачскрін, окремий екран є і в задніх пасажирів. Новий Xiaomi SkyNomad N70 є п'ятимісним, а N90 — семимісним. Передні крісла авто розвертаються. Крім того, можна замовити кемпер із наметом на даху.

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Кросовери SkyNomad N70 і N90 — плагін-гібриди Xiaomi з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромоторами. Компактніша модель доступна в 286-сильній передньопривідній та 422-сильній повнопривідній версіях, а от N90 пропонуватимуть лише в потужнішому варіанті з повним приводом. Максимальна швидкість обмежена на позначці 190 км/год.

Xiaomi SkyNomad N90 є семимісним Фото: Xiaomi Передні крісла можна розвернути Фото: Xiaomi

Витрата пального становить 5,7-5,8 л на 100 км із переднім приводом та 6,1-6,3 л/100 км — із повним. Передньопривідний Xiaomi SkyNomad N70 оснащений батареєю ємністю 52 кВт∙год і може проїхати 265-270 км на електротязі. У повнопривідних N70 і N90 батарея на 76 кВт∙год, що дозволяє подолати 363-380 км в електричному режимі.

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