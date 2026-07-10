Семейные гиганты: представлены новейшие кроссоверы Xiaomi с бензиновым двигателем (фото)

Xiaomi запускает новую линейку семейных кроссоверов SkyNomad. Автомобили отличаются просторным салоном и будут оснащены плагин-гибридными установками.

Новые модели Xiaomi SkyNomad N70 и N90 появятся на рынке до конца года и станут первыми моделями с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает сайт Autohome.

Xiaomi SkyNomad будут комплектоваться плагин-гибридными установками Фото: Xiaomi

Дизайн SkyNomad N70 и N90 отличается от дизайна других моделей Xiaomi, ведь он угловатый. У этих кроссоверов высокий капот, крупные фары и толстые задние стойки.

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Кроссовер Xiaomi SkyNomad N70 имеет длину 4960 мм, ширину 1998 мм и высоту 1765 мм при колесной базе 2950 мм. N90 — его удлинённая (5285 мм) версия с колёсной базой 3080 мм.

Короткий Xiaomi SkyNomad N70 Фото: Xiaomi

В салоне установлены цифровая приборная панель и большой центральный сенсорный экран, а также отдельный экран для задних пассажиров. Новая модель Xiaomi SkyNomad N70 — пятиместная, а N90 — семиместная. Передние сиденья автомобиля поворачиваются. Кроме того, можно заказать кемпер с тентом на крыше.

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Кроссоверы SkyNomad N70 и N90 — плагин-гибриды Xiaomi с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электродвигателями. Более компактная модель доступна в 286-сильной переднеприводной и 422-сильной полноприводной версиях, а вот N90 будет предлагаться только в более мощном варианте с полным приводом. Максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.

Xiaomi SkyNomad N90 — семиместный Фото: Xiaomi Передние сиденья можно развернуть Фото: Xiaomi

Расход топлива составляет 5,7–5,8 л на 100 км с передним приводом и 6,1–6,3 л/100 км — с полным. Переднеприводный Xiaomi SkyNomad N70 оснащен батареей емкостью 52 кВт∙ч и может проехать 265–270 км на электротяге. В полноприводных моделях N70 и N90 установлена батарея емкостью 76 кВт∙ч, что позволяет преодолеть 363–380 км в электрическом режиме.

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