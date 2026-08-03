Дорожчий за Bentley і Maybach: представлено розкішний 1180-сильний позашляховик BYD (фото)

Позашляховик Yangwang U8 від BYD отримав топову розкішну версію Snowcrest Edition. Вона оздоблена натуральним золотом та може їздити боком.

Ціна BYD Yangwang U8L Snowcrest Edition стартує з 1,8 мільйона юанів ($266 600), тобто він дорожчий за Bentley Bentayga чи новий Mercedes-Maybach GLS 680. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

Особлива розкішна версія BYD Yangwang U8 пропонується лише в подовженому 5,4-метровому виконанні. Авто отримало 23-дюймові диски та декор із 24-каратного золота.

На другому ряді встановлені окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем Фото: BYD Auto

Позолота присутня і в салоні разом з дорогою шкірою та деревом, на якому вирізьблене зображення гір. На передній панелі встановлено три екрани, окремий монітор є і в задніх пасажирів. Також новий BYD Yangwang U8L Snowcrest Edition отримав панорамний дах зі змінним тонуванням, чотиризонний клімат-контроль, електропривід підніжок, холодильник, камери кругового огляду та систему напівавтономного руху.

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Попри гігантські розміри, позашляховик є чотиримісним. На другому ряді встановлені окремі широкі крісла з електроприводом, підігрівом, вентиляцією, масажем та підставками для відпочинку ніг.

Новий BYD Yangwang U8L пропонують лише в плагін-гібридному виконанні з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та чотирма електромоторами загальною потужністю 1180 сил. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а загальний запас ходу на бензині та електротязі сягає 1000 км.

Дерево в салоні прикрашене різьбою Фото: BYD Auto

Позашляховик має пневмопідвіску зі змінним (180-230 мм) кліренсом та індивідуальним керуванням на кожне колесо. Задні колеса повертаються, що разом із функцією векторизації тяги дає змогу їздити боком.

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