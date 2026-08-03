Дизайн як у Porsche і запас ходу 900 км: розсекречено потужний електромобіль BYD (фото)

Електромобіль BYD Leopard Formula S готується до виходу на ринок. Обтічні ліфтбек та універсал мають запас ходу до 900 км і швидко заряджаються.

Новий BYD Leopard Formula S надійде в продаж у Китаї з третього кварталу (там модель відома як Fang Cheng Bao Formula S), а поки опублікували офіційні його фото. Про це повідомляє сайт Autohome.

Ліфтбек BYD Leopard Formula S та універсал S GT зберігають стильний обтічний дизайн передсерійних концептів із аркоподібним дахом та плавними формами кузова у стилі Porsche Taycan. Виражений "ніс" поєднується із краплевидними фарами. Серійні моделі відрізняються інакшим оформленням бамперів.

Серійна модель відрізняється від концепту дизайном бамперів Фото: BYD Auto

Розміри BYD Leopard Formula S:

довжина — 5060 мм;

ширина — 1967 мм;

висота — 1483 мм;

колісна база — 2960 мм;

маса — 1999 кг.

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Салон електрокара не показали, зате відомі окремі характеристики BYD Leopard Formula S. Електрокар запропонують у задньопривідних версіях потужністю 329 і 402 к. с., а також у повнопривідному 657-сильному варіанті. 1000-сильна установка (як у концепту) наразі під питанням. Максимальна швидкість обмежена на 240 км/год.

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Запас ходу BYD Leopard Formula S сягає 900 км Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Leopard Formula S отримає LFP-батареї ємністю 76,7 та 92,1 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складе 720 км, у другому — 900 км із заднім приводом та 730 км — із повним. Швидка (потужністю 1,5 МВт) зарядка займатиме приблизно 9-10 хвилин.

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