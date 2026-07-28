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Ціна $13 000 і двері з електроприводом: представлено найменший електрокар BYD (фото)

новий BYD Racco
BYD Racco — 3,4-метровий електричний мінівен | Фото: BYD Auto

В Японії презентували новий BYD Racco. Мініатюрний міський електровен непогано оснащений та має запас ходу до 320 км.

Електромобіль BYD Racco надходить у продаж в Японії за ціною від 2,145 до 2,497 мільйона єн ($13 000 — 15 250). Про це повідомляє сайт Autohome.

BYD Racco
Зсувні двері BYD Racco мають електропривід
Фото: BYD Auto

Саме для японського ринку, в першу чергу, створили мінівен BYD Racco. Річ у тім, що це так званий кей-кар — субкомпактне авто для міста. У країні сонця, що сходить, подібні моделі надзвичайно популярні. Це найменший електрокар BYD.

новий BYD Racco
Запас ходу BYD Racco сягає 320 км
Фото: BYD Auto

Розміри BYD Racco 2026:

  • довжина – 3395 мм;
  • ширина – 1475 мм;
  • висота – 1800 мм;
  • колісна база — 2520 мм.

BYD Racco вирізняється типовим для кей-карів двооб'ємним дизайном із коротким високим капотом, малим кутом нахилу лобового скла та вертикальними задніми стійками. Зсувні задні двері доповнені електроприводом.

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Салон BYD Racco
На передній панелі встановлено два екрани
Фото: BYD Auto

У чотиримісному салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін. Для своїх розмірів електромобіль BYD Racco доволі просторий, а об'єм його багажника становить 280-1372 л.

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1200 сил і запас ходу 920 км: представлено новий преміальний електромобіль BYD (фото)
1200 сил і запас ходу 920 км: представлено новий преміальний електромобіль BYD (фото)

Початкова комплектація BYD Racco включає кондиціонер, камеру заднього виду та 6 подушок безпеки. Найдорожчий варіант додає оздоблення екошкірою, безключовий доступ зі смартфона, камери кругового огляду, електропривід водійського сидіння, підігрів крісел і керма.

Салон BYD Racco 2026
Компактне авто є чотиримісним
Фото: BYD Auto

Новий BYD Racco оснащений електромотором на 64 к. с. і 160 Н·м. На вибір пропонують батареї ємністю 22,4 та 35,8 кВт·год: запас ходу становить, відповідно, 210 км та 320 км. Електрокар непогано маневрує: діаметр розвороту складає 9,6 м.

Між іншим, нещодавно презентували і флагманський найбільший седан BYD із запасом ходу 1000 км.

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