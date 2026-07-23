Ціна $14 000 і запас ходу понад 500 км: дебютував найдешевший електрокросовер Kia (фото)
Компактний кросовер Kia Syros отримав електричну версію. Бюджетна модель непогано оснащена, а її запас ходу перевищує 500 км.
Електрокар презентували в Індії, адже саме там виготовляють модель. Ціна Kia Syros EV стартує з 1,35 мільйона рупій ($13 950). Про найдешевший електрокросовер Kia розповіли на сайті південнокорейського виробника.
Новий Kia Syros EV пропонують у двох передньопривідних модифікаціях:
- Standard Range — 135 к. с. і 255 Н∙м, батарея ємністю 42 кВт∙год, запас ходу 443 км;
- Extended Range — 171 к. с. і 255 Н∙м, батарея ємністю 51,4 кВт∙год, запас ходу 526 км.
Потужніший варіант розганяється до 100 км/год за 8,1 с. Швидка (потужністю 100 кВт) зарядка на 80% займає 39 хвилин.Важливо
Чотириметровий електромобіль Kia Syros зовні майже нічим не відрізняється від бензинової версії моделі та зберігає футуристичний дизайн із розширеними крилами та вертикальними фарами. Не змінився і салон з рубаними поверхнями і трьома екранами на передній панелі. Авто отримало додатковий 16-літровий відсік спереду.
Бюджетний кросовер Kia Syros EV можна досить непогано оснастити. Його задні крісла оснащені горизонтальним регулюванням, а серед опцій є безключовий доступ, панорамний дах, камери кругового огляду, електропривід сидіння водія, вентиляція усіх крісел та аудіосистема Harman Kardon з 8 динаміками.
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